Euronews Оригинал

Euronews: оппозиция в Грузии пытается заблокировать парламент в знак протеста
Сторонники оппозиции собрались у здания парламента в Тбилиси и собираются заблокировать проведение пленарного заседания после отказа правительства обсуждать введение пропорциональной системы парламентских выборов. Представители правящей партии заявляют, что полиция обязана не допустить блокировку госучреждения, передаёт Euronews.

Тысячи человек вышли на улицы Тбилиси с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

Ранее в понедельник генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что несмотря на митинги и призывы оппозиции перейти на пропорциональную систему парламентских выборов в 2020 году, этот вопрос не обсуждается — и в будущем году голосование традиционно состоится по смешанной системе.

Участники акции протеста собрались у здания парламента и планируют воспрепятствовать проведению во вторник пленарного заседания. В правящей партии заявляют, что полиция обязана будет не допустить блокировку государственного учреждения.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2019 года.

 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
беспорядки выборы Грузия митинг оппозиция парламент парламентские выборы полиция протест
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров