Euronews: оппозиция в Грузии пытается заблокировать парламент в знак протеста

03:00 Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Франции Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Франции Флорансом Парли.

03:00 СМИ: Сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020 Сборная Шотландии может выступить на чемпионате Европы по футболу 2020 года в случае отстранения от турнира национальной команды России.

03:00 В Волгоградской области ликвидировали открытое горение на складе В МЧС заявили, что спасатели ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными материалами в Городищенском районе Волгоградской области.

03:00 Вице-президент WADA считает, что МОК выступит против решения по России Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд высказала мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет противодействовать отстранению России от международных соревнований.

03:00 В ФРГ заявили о готовности выстраивать общеевропейский подход к России Германия готова выстраивать долгосрочный общеевропейский подход к России, но не через голову своих восточноевропейских соседей. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

03:00 Депутат Лебедев: если решение WADA будет самым жёстким, то надо найти виновных Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию в отношении России.

03:00 В МВД Москвы рассказали о потерпевших на рынке микрофинансирования Заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Ильгам Юсупов заявил, что в столице более 80% потерпевших от противоправной деятельности на рынке микрофинансирования составляют пожилые люди.

03:00 Трефилов: у WADA есть повод пнуть Россию в очередной раз Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 В Париже заявили о гибели 13 французских военных в Мали В результате аварии двух военных вертолётов в Мали погибли 13 французских военных. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

03:00 В ДНР обвинили ВСУ в обстреле участка разведения сил в Петровском В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли из миномётов территорию ДНР вблизи участка разведения сил и средств Петровское — Богдановка к югу от Донецка.

03:00 В Крыму двух военных обязали выплатить 31 миллион рублей за запуск ракеты Суд в Крыму обязал двух военнослужащих, совершивших несанкционированный пуск авиационной ракеты в ангаре, выплатить в пользу Минобороны более 30 млн рублей.

03:00 Глава РУСАДА не видит оснований для обжалования санкций WADA Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус оценил шансы оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, которые могут быть приняты на предстоящем заседании исполкома организации.

03:00 Набиуллина предостерегла банки от операций в евро ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

03:00 Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече руководителей спортивных федераций в администрации президента по вопросу возможных санкций в отношении российского спорта.

03:00 Ряд стран предложили Албании свою помощь в связи с землетрясением Албанский премьер-министр Эди Рама заявил, что ряд государств выразили готовность помочь Албании в связи с мощным землетрясением.

03:00 Глава РУСАДА призвал не строить иллюзий относительно возможных санкций WADA Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Одиннадцать человек обратились к врачам после аварии с автобусом в Уфе Одиннадцать пассажиров автобуса, врезавшегося в жилой пятиэтажный дом в Уфе, обратились к врачам.

03:00 СМИ: Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента В администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций страны.

03:00 Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его клиент подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.

03:00 Адвокат заявил об отмене дела против замглавы Росалкогольрегулирования Адвокат заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной подтвердил, что прокурор отменил постановление о возбуждении дела против его подзащитной.

03:00 В РУСАДА прокомментировали рекомендации комитета WADA по России Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 «Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона может начать закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища, если договор о транзите не будет заключён.

03:00 Додон провёл переговоры с главой миссии МВФ в Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон провёл переговоры с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в республике Рубеном Атояном.

03:00 Песков заявил, что скепсиса по поводу встречи Путина и Трампа нет Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

03:00 Кремлёв назвал несправедливыми рекомендации WADA по России Генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.

03:00 Ганус подтвердил, что Россия должна будет компенсировать WADA затраты по расследованию Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона должна будет компенсировать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) затраты на расследование а также выплатить штраф, как это указано в рекомендации комитета по соответствию.

03:00 Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) предупредила, что мошенники придумали новую преступную схему, в рамках которой они рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.

03:00 Смирнов не видит заговора против России в рекомендации комитета WADA Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Посол России назвал тяжёлым диалог с Британией по визам Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что диалог с британской стороной по выдаче виз российским дипломатам идёт тяжело.

03:00 Юрист оценил шансы обжаловать возможные санкции WADA по России Спортивный юрист Айнур Нуриев оценил шансы оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, которые могут быть приняты на предстоящем заседании исполкома организации.

03:00 Прокуратура возбудила дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана Генеральная прокуратура России заявила о возбуждении уголовного дела в связи с хищениями в энергетической сфере Дагестана.

03:00 Мамиашвили прокомментировал рекомендации комитета WADA по России Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Глава СБР: комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 В Китае с 2015 года задержали 14 японцев за шпионаж По меньшей мере 14 японцев были задержаны в Китае с 2015 года по подозрению в преступлениях против национальной безопасности.

03:00 Роспотребнадзор дал советы покупателям перед «чёрной пятницей» Специалисты Роспотребнадзора в преддверии «чёрной пятницы» дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников, сообщает Nation News.

03:00 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 В Росконтроле оценили качество кисломолочного напитка «Снежок» В Росконтроле провели исследование кисломолочного напитка «Снежок» с массовой долей жирности 2,5%, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

03:00 Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

03:00 До пяти возросло число жертв землетрясения в Албании Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до пяти, пишет Faktor.

03:00 Глава USADA поддержал рекомендации комитета WADA по России Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержит рекомендации комитета по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

03:00 Суд вынес приговор пенсионерке из Кемерова за продажу наркотиков Пенсионерка из Кемерова осуждена на пять лет за продажу наркотиков, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России по Кемеровской области.

03:00 РУСАДА получило от WADA уведомление о возможных санкциях Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) официальное письмо с указанием рекомендованных санкций в отношении России.

03:00 Синоптик рассказал о погоде в декабре В Москве и Подмосковье в декабре ожидается температура выше климатической нормы, рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

03:00 В Свердловской области ФСБ нашла тайник с гранатами Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.

03:00 Шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Баффало» в НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Подтверждена гибель двух человек в результате землетрясения в Албании В результате землетрясения в Албании, по последним данным, погибли два человека, сообщает издание Faktor.

03:00 В Волгоградской области произошёл пожар на складе В МЧС заявили о возгорании на складе с лакокрасочными материалами в Городищенском районе Волгоградской области.

03:00 Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).