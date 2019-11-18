N-TV: садовые воздуходувы приводят в отчаяние немецких ежей

Садовые пылесосы-воздуходувы прекрасно справляются с опавшей листвой, однако у них есть и отрицательные стороны, отмечает немецкий телеканал N-TV. Помимо того, что они очень шумные и нервируют соседей, они приводят в отчаяние ежей: именно в кучах листвы и веток ёжики находят себе еду и место для зимней спячки.

Садовые пылесосы-воздуходувы готовы к борьбе с листвой, но это не только действует на нервы соседям, но и приводит в отчаяние ежей. У них сейчас последние дни бодрствования в году.

МАГНУС ВЕССЕЛЬ, представитель Союза охраны окружающей среды и природы: Ежи очень ценят листву, потому что именно в больших кучах листвы или в кучах хвороста они находят себе зимние квартиры. Кроме того, в данный момент они находят там что-то съестное — а сейчас они как раз наращивают жировую прослойку к зиме.

Однако и пища ежей — то есть, насекомые — страдают осенью от воздуходува.

СТЕФАН ГАБРИЭЛЬ ХАУФЕ, представитель Министерства окружающей среды: Всё, что ползает по земле, по сути, сдувается прочь и исчезает. И тот, кто хочет, чтобы у него был красивый приближённый к природе сад, по этой причине должен избегать использования воздуходувов.

Не говоря уже о том, что они втрое громче, чем пылесосы, с ними есть ещё одна проблема, несущая опасность для здоровья: воздуходувы поднимают в воздух содержащиеся в собачьем помёте микроорганизмы. Поэтому тот, кто может это сделать, должен отказаться от воздуходувов ради людей и животных.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2019 года.