Independent: шпион или реабилитолог — на Западе гадают, что за кит играет в мяч в открытом море

По интернету расходятся видеозаписи, на которых кит белуха прямо в открытом море то играет в мяч с туристами, то возвращает им упавший в воду телефон. Эксперты, с которыми говорили журналисты The Independent, считают, что этот кит сбежал из военного учебного центра в России. Однако высказываются и более мирные версии.

По интернету разошёлся видеоролик, на котором кит белуха играет в мяч с группой фанатов регби из Южной Африки прямо в открытом море. Британская газета The Independent предположила, что это может быть кит-шпион, который сбежал из российского военного центра, по кличке Валдимир (Hvaldimir)*.

Как пишет издание, впервые он был замечен в апреле 2019 года у северных берегов Норвегии, тогда на нём была упряжка и надпись «Снаряжение Санкт-Петербург». Кит подплывал к лодкам, чтобы выпросить еду и поиграть, и очевидцам казалось, что он дрессированный.

Также распространилось видео, на котором кит белуха помогает спасти телефон, упавший в воду недалеко от него. В начале сентября его увидели уже со следами ран от корабельного винта.

Учёные, которые посмотрели видео, предположили, что этот кит сбежал из российского военного центра и теперь в одиночку, голодный и раненый, плутает по морям в поисках еды и внимания людей. Эксперты называют его поведение неестественным, поясняя, что этого кита люди забрали из естественной среды обитания и научили делать трюки вроде бросания мячика за еду. Поэтому он до сих пор зависит от людей, он голодный, оттого и ведёт себя так, будто играет.

Издание также упоминает Фонд Валдимира, который посвящён этому киту. Его сотрудники опасаются, что кит привык получать еду от человека и не может успешно охотиться.

По словам автора статьи, считается, что в программах военных тренировок водоплавающих млекопитающих вроде дельфинов и китов задействуют Россия и США. В российских Вооружённых силах прежде отрицали, что этот кит участвовал в какой-либо военной программе, но признали, что иногда дельфинов используют в военных целях.

В свою очередь, бывший консул Норвегии в Мурманске предположил, что Валдимира могли использовать для терапии детей-инвалидов, пишет The Independent.

* Норвежская телекомпания NRK первая назвала кита Hvaldimir от слова hval — кит по-норвежски (прим. ИноТВ).