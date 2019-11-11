ORF: успех защитников животных — узники «китовой тюрьмы» избежали отправки в китайские аквариумы

03:00 Черчесов рассказал, почему Головин и Оздоев покинули общую группу по ходу тренировки Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвёл итоги первой тренировки национальной команды в рамках подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.

03:00 В московском метро погибла женщина В московском метро погибла женщина после падения под поезд на станции «Таганская».

03:00 В киевском «Динамо» назвали поспешным обвинение фанатов клуба в расизме Киевский футбольный клуб «Динамо» выступил с официальным заявлением по инциденту с расистскими выкриками фанатов в адрес игроков донецкого «Шахтёра» во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ).

03:00 Турция начала депортировать боевиков ИГ в страны происхождения Турция приступила к депортации ранее взятых в плен боевиков группировки «Исламское государство»* в страны, гражданство которых они имеют.

03:00 Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.

03:00 Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Миланом» Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего команды Криштиану Роналду на 55-й минуте матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом».

03:00 Путин призвал членов правительства привиться от гриппа Президент России Владимир Путин в ходе заседания в Кремле призвал членов правительства сделать прививку от гриппа.

03:00 Чемпионка ОИ Огиенко включена в Международный зал волейбольной славы Советская и российская волейболистка Валентина Огиенко включена в Международный зал волейбольной славы (IVHF) в американском Холиоке.

03:00 В Берлине эвакуируют 13 тысяч человек из-за бомбы времён войны В Берлине из-за обезвреживания бомбы времён Второй мировой войны эвакуируют в районе Хеллерсдорф 13 тыс. человек.

03:00 Депутат Свищёв призвал МОК ввести «спортивные» паспорта Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о непредоставлении футболистам московского «Спартака» виз в США для выступления на международном турнире.

03:00 Тренер назвал причину поражения брата Нурмагомедова в дебютном бою в UFC Абдулманап Нурмагомедов, тренер российского бойца Абубакара Нурмагомедова, назвал причину поражения своего подопечного в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

03:00 Путин указал на хищения сотен миллионов при строительстве Восточного Президент России Владимир Путин потребовал от правительства не допускать нецелевого расходования бюджетных средств, как это было при строительстве космодрома Восточный, где хищения исчисляются сотнями миллионов рублей.

03:00 Медведев сохранил четвёртое место в обновлённом рейтинге ATP Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 11 ноября.

03:00 Кудерметова стала второй ракеткой России Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 11 ноября.

03:00 МИД России прокомментировал смену власти в Боливии Министерство иностранных дел России призвало все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки президента страны Эво Моралеса.

03:00 Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.

03:00 Туктамышева согласилась с мнением Мишина о финале серии Гран-при Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала слова своего тренера Алексея Мишина том, что мировая общественность не хочет видеть подавляющего количества россиянок в финале серии Гран-при.

03:00 Такси протаранило пять машин на стоянке в Москве Автомобиль такси врезался в легковые машины на автостоянке на юге Москвы, пострадали два человека.

03:00 Щербакова назвала свою цель на Финал серии Гран-при Российская фигуристка Анна Щербакова ответила, какой результат в Финале серии Гран-при будет для неё приемлемым.

03:00 Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность В России идёт общее сокращение оборонных расходов, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

03:00 Щербакова: большая работа была проведена, чтобы удачно выступать на взрослых соревнованиях Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что переход на взрослый уровень ей дался не так легко, как могло показаться со стороны.

03:00 Губернатор Ставрополья уволил арестованного министра строительства Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил регионального министра строительства Алексея Когарлыцкого, который ранее был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями.

03:00 Путин: заболеваемость гриппом в России сократилась более чем в 13 раз Президент России Владимир Путин заявил, что заболеваемость гриппом в стране сократилась более чем в 13 раз за 13 лет.

03:00 В Москве дома у выпавшей с детьми из окна женщины нашли записку Женщина, которая была найдена мёртвой в Москве с одним из своих детей, оставила предсмертную записку. Об этом заявила старший помощник руководителя СК России по столице Юлия Иванова.

03:00 Туктамышева рассказала, как относится к частым разговорам о её возрасте Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к частым разговорам о её возрасте.

03:00 ОПЕК заинтересована во вступлении Бразилии в организацию Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что организация заинтересована в присоединении Бразилии.

03:00 В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

03:00 Асад назвал причины отправки Россией военных в Сирию Россия отправляет солдат на территорию Сирии, чтобы защитить собственный народ, поскольку для терроризма ареной является весь мир. Об этом в интервью RT заявил сирийский президент Башар Асад.

03:00 Туктамышева приостановила тренировки четверного тулупа Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что приостановила тренировки четверного тулупа.

03:00 Водолазы продолжат искать в Мойке останки предполагаемой жертвы доцента Водолазы продолжат поиски останков Анастасии Ещенко, предполагаемой жертвы доцента СПбГУ Олега Соколова, в реке Мойке в Санкт-Петербурге.

03:00 Более 12 тысяч билетов продано на первые поезда в Крым и обратно Более 12 тыс. билетов по всей России продано на первые поезда, которые поедут через Керченский пролив в Крым и обратно.

03:00 Туктамышева продолжит карьеру как минимум до Олимпиады-2022 Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что намерена продолжать свою карьеру как минимум до зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

03:00 Щербакова заявила, что намерена защитить титул чемпионки России Действующая чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что намерена защитить завоёванный в 2018 году титул.

03:00 Онищенко оценил попадание России в десятку самых пьющих стран Россия оказалась в десятке самых пьющих стран, в том числе из-за слабого контроля за нелегальным алкоголем. Об этом, как передаёт URA.RU, заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

03:00 Щербакова: конкуренция в группе Тутберидзе подталкивает к совершенствованию Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о конкуренции среди спортсменок из группы тренера Этери Тутберидзе.

03:00 Пашинян заявил о новой динамике отношений с Россией Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения с Россией после смены власти в республике получили новую динамику.

03:00 В Москве падение из окна женщины с детьми расследуют как убийство Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту падения женщины с двумя детьми из окна квартиры на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает СУ СК по столице.

03:00 Орсер: Медведева сейчас в лучшей форме за всю её жизнь Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, оценил форму своей подопечной накануне пятого этапа серии Гран-при, который пройдёт в Москве.

03:00 Орсер уверен, что Медведева сможет показать два чистых проката на этапе Гран-при в Москве Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился ожиданиями от выступления своей подопечной на пятом этапе серии Гран-при, который пройдёт в Москве.

03:00 В Совфеде прокомментировали отставку президента Боливии Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Боливии Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку.

03:00 «Калашников» досрочно передаст военным 112 тысяч АК-12 Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн планирует досрочно передать Минобороны России все автоматы АК-12 по контракту 2018 года. Согласно контракту, поставки должны завершиться в 2021 году.

03:00 Пушков ответил на слова премьера Польши о «Северном потоке — 2» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Маковецкого, обвинившего страны Евросоюза в поддержке «Северного потока — 2».

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Адетокунбо повторил рекордное достижение «Милуоки» 40-летней давности Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо повторил достижение, которое не удавалось игрокам его команды с сезона 1978 года.

03:00 Трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче НБА с «Торонто» «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Асад считает исторической ролью США разграбление стран США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права». Об этом в интервью RT заявил президент Сирии Башар Асад.

03:00 Макдэвид стал седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 400 очков до 23 лет Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил иторическое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

03:00 Названо место России в рейтинге самых пьющих стран мира Россия заняла седьмое место в рейтинге стран с самым высоким потреблением алкогольной продукции на душу населения.

03:00 «Нью-Джерси» победил «Ванкувер» в матче НХЛ, Гусев очков не набрал «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).