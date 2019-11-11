ORF: успех защитников животных — узники «китовой тюрьмы» избежали отправки в китайские аквариумы

Протесты защитников животных всё-таки возымели успех, передаёт ORF. Все касатки и белухи, которых содержали в так называемой китовой тюрьме на востоке России, избежали отправки в китайские аквариумы и наконец-то были выпущены на свободу, поясняет австрийский телеканал.
А теперь пришло время позитивной новости. Протесты защитников прав животных — в их числе были такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон, — всё-таки принесли результат.
Около 100 касаток и белух, которых содержали в так называемой китовой тюрьме на востоке Российской Федерации, выпустили на свободу. Они были отпущены в одной из бухт Японского моря, где их, собственно, и выловили.
В течение нескольких месяцев касатки и белухи содержались в тесных резервуарах недалеко от Владивостока. Защитники прав животных опасались, что касаток и белух могли продать в китайские аквариумы.
После резкой критики со стороны международного сообщества все касатки и белухи наконец-то вновь оказались на свободе.
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