ORF Оригинал

ORF: успех защитников животных — узники «китовой тюрьмы» избежали отправки в китайские аквариумы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Протесты защитников животных всё-таки возымели успех, передаёт ORF. Все касатки и белухи, которых содержали в так называемой китовой тюрьме на востоке России, избежали отправки в китайские аквариумы и наконец-то были выпущены на свободу, поясняет австрийский телеканал.

А теперь пришло время позитивной новости. Протесты защитников прав животных — в их числе были такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон, — всё-таки принесли результат.

Около 100 касаток и белух, которых содержали в так называемой китовой тюрьме на востоке Российской Федерации, выпустили на свободу. Они были отпущены в одной из бухт Японского моря, где их, собственно, и выловили.

В течение нескольких месяцев касатки и белухи содержались в тесных резервуарах недалеко от Владивостока. Защитники прав животных опасались, что касаток и белух могли продать в китайские аквариумы.

После резкой критики со стороны международного сообщества все касатки и белухи наконец-то вновь оказались на свободе.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ORF Австрия Европа
теги
животные права животных Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров