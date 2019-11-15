N-TV: немецкий бизнес призвал к постепенной отмене антироссийских санкций

Немецкий бизнес выразил надежду на сближение Запада с Россией и снижение напряжённости в украинском конфликте, сообщает N-TV. Как только будут сделаны первые «ощутимые шаги» в процессе мирного урегулирования, «необходимо отменить первые санкции, шаг за шагом», призвал глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
Немецкий бизнес выразил надежду на сближение Запада с Российской Федерацией и снижение напряжённости в украинском конфликте, сообщает телеканал N-TV.
«Новый президент Украины Владимир Зеленский проявил мужество и тем самым сдвинул с места зашедший в тупик конфликт», — заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
«В последние пять лет шанс восстановить доверие и прийти к взаимопониманию с Россией никогда не был таким большим, как сейчас», — подчеркнул Хермес.
По словам главы Восточного комитета немецкой экономики, это бы существенно увеличило объём европейских инвестиций в Восточную Украину.
Как только будут сделаны первые «ощутимые шаги» в процессе мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, «необходимо отменить первые санкции, шаг за шагом», призвал Оливер Хермес.
Самолёт Airbus A320, прилетевший из Минска в Шереметьево, при движении по рулёжной полосе задел другой самолёт, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
Частное охранное предприятие «Сириус-А», обеспечивающее охрану Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где 14 ноября произошла стрельба, также охраняет одну из школ в Благовещенске.
Американская полиция установила личность стрелка, напавшего на школу в городе Санта-Кларита в Калифорнии, им оказался 16-летний подросток. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей полиции.
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что власти региона планируют увеличить расходы на обеспечение безопасности объектов массового пребывания людей после стрельбы в колледже в Благовещенске.
Невыход сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) гарантировал испанцу Рафаэлю Надалю первую строчку мирового рейтинга организации по окончании сезона-2019.
Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн оформил хет-трик в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Черногории, который завершился победой британцев со счётом 7:0.
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.