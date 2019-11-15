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N-TV: немецкий бизнес призвал к постепенной отмене антироссийских санкций

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Немецкий бизнес выразил надежду на сближение Запада с Россией и снижение напряжённости в украинском конфликте, сообщает N-TV. Как только будут сделаны первые «ощутимые шаги» в процессе мирного урегулирования, «необходимо отменить первые санкции, шаг за шагом», призвал глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
N-TV: немецкий бизнес призвал к постепенной отмене антироссийских санкций
Reuters

Немецкий бизнес выразил надежду на сближение Запада с Российской Федерацией и снижение напряжённости в украинском конфликте, сообщает телеканал N-TV.

«Новый президент Украины Владимир Зеленский проявил мужество и тем самым сдвинул с места зашедший в тупик конфликт», — заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

«В последние пять лет шанс восстановить доверие и прийти к взаимопониманию с Россией никогда не был таким большим, как сейчас», — подчеркнул Хермес.

По словам главы Восточного комитета немецкой экономики, это бы существенно увеличило объём европейских инвестиций в Восточную Украину.

Как только будут сделаны первые «ощутимые шаги» в процессе мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, «необходимо отменить первые санкции, шаг за шагом», призвал Оливер Хермес.

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