N-TV: немецкий бизнес призвал к постепенной отмене антироссийских санкций

03:00 В Боливии противники Моралеса окружили корреспондента RT В Боливии противники ушедшего в отставку c поста президента Эво Моралеса во время прямого включения окружили корреспондента RT на испанском Франсиско Гуайту.

03:00 В Крыму нашли мёртвой пропавшую пятилетнюю девочку Глава Раздольненского района Андрей Захаров заявил, что пропавшую несколько дней назад в Крыму пятилетнюю девочку нашли мёртвой в канаве.

03:00 В Шереметьеве A320 задел при рулёжке другой самолёт Самолёт Airbus A320, прилетевший из Минска в Шереметьево, при движении по рулёжной полосе задел другой самолёт, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

03:00 Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.

03:00 Пожар на складе с пластиковыми пакетами под Ставрополем локализован Пожарные локализовали крупное возгорание на складе с пластиковыми пакетами к северу от Ставрополя, сообщает региональное управление МЧС.

03:00 ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест» Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

03:00 Власти Благовещенска после стрельбы в колледже проверили ЧОП в школе Частное охранное предприятие «Сириус-А», обеспечивающее охрану Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где 14 ноября произошла стрельба, также охраняет одну из школ в Благовещенске.

03:00 WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35 Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.

03:00 Мировые цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 СМИ: Полиция установила личность стрелявшего в школе в Калифорнии Американская полиция установила личность стрелка, напавшего на школу в городе Санта-Кларита в Калифорнии, им оказался 16-летний подросток. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей полиции.

03:00 В Москве 15 ноября ожидается до +6 °C Отсутствие осадков, переменная облачность и до +6 °C ожидается в Москве в пятницу, 15 ноября.

03:00 Склад с пластиковыми пакетами горит под Ставрополем Склад с пластиковыми пакетами горит к северу от Ставрополя, угрозы распространения огня нет.

03:00 В Приамурье увеличат расходы на безопасность после стрельбы в колледже Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что власти региона планируют увеличить расходы на обеспечение безопасности объектов массового пребывания людей после стрельбы в колледже в Благовещенске.

03:00 Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

03:00 В России могут запретить водку с ароматизаторами В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.

03:00 Военная полиция России заняла бывший аэродром США в Сирии Российская военная полиция взяла под охрану аэродром вблизи города Кобани, где ранее располагалась база США.

03:00 Названы лидирующие по объёму строительства нового жилья регионы Росстат выяснил, в каких регионах с начала 2019 года было построено больше всего нового жилья. С данными службы ознакомился RT.

03:00 Колледж в Благовещенске не поменял ЧОП после стрельбы Строительный колледж в Благовещенске, в котором 14 ноября произошла стрельба, пользуется услугами прежней охранной фирмы «Сириус-А».

03:00 Циклон принёс сильные снегопады в Хабаровский край Циклон, сместившийся со стороны Китая, привёл к сильным осадкам и ветру в Хабаровском крае.

03:00 В учебных заведениях Приамурья ужесточён пропускной режим Во всех учебных заведениях Приамурья ужесточён пропускной режим после стрельбы в колледже в Благовещенске.

03:00 Россия намерена нарастить число пусков ракет «Союз» в 2020 году Гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что Россия намерена увеличить количество пусков ракет «Союз».

03:00 На западе Москвы произошёл пожар в доме Пожар произошёл в одном из домов на улице Удальцова в Москве, в ходе тушения спасены 17 человек.

03:00 Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть Сирии её нефтяные месторождения.

03:00 Израильская армия наносит авиаудары по сектору Газа Армия Израиля наносит авиаудары по районам сектора Газа в ответ на обстрел ракетами израильских гражданских.

03:00 Россия и США обсудили договор СНВ-III в Женеве Российская и американская делегации обсудили выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в ходе встречи двусторонней консультативной комиссии в Женеве.

03:00 Моралес назвал условие возвращения в Боливию Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернётся в страну, в случае если парламент не утвердит его отставку.

03:00 Украинский адмирал рассказал о российских «Калибрах» в Чёрном море Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия нарастила боевой потенциал своего Черноморского флота путём введения в строй кораблей — носителей крылатых ракет «Калибр».

03:00 Испанский теннисист Надаль завершит сезон-2019 в статусе лидера мирового рейтинга АТР Невыход сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) гарантировал испанцу Рафаэлю Надалю первую строчку мирового рейтинга организации по окончании сезона-2019.

03:00 Кейн установил несколько рекордов сборной Англии по футболу, оформив хет-трик в матче с Черногорией Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн оформил хет-трик в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Черногории, который завершился победой британцев со счётом 7:0.

03:00 В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю Согласно инфографике газеты «Красная звезда», 12 летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю.

03:00 Определились десять участников футбольного Евро-2020 По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.

03:00 Земан рассказал об общем между ним и Трампом Президент Чехии Милош Земан заявил, что и его, и американского лидера Дональда Трампа подозревают в том, что они являются «российскими агентами».

03:00 Путин выразил надежду на сохранение отношений с Боливией Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сотрудничество России и Боливии продолжится вне зависимости от того, кто находится у власти.

03:00 Вице-президент WADA Хеллеланд заявила о слежке со стороны России Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что за ней следили по указанию России.

03:00 Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.

03:00 Гол Крала помог Чехии обыграть Косово и квалифицироваться на Евро-2020 В матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 по футболу сборная Чехии победила команду Косова.

03:00 Федерер обыграл Джоковича в матче за путёвку в полуфинал Итогового турнира АTP Швейцарец Роджер Федерер победил экс первую ракетку мира Новака Джоковича в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

03:00 Сборная Франции добыла волевую победу над командой Молдавии в отборе на Евро-2020 В матче квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020 по футболу сборная Франции одержала победу над командой Молдавии.

03:00 Португалия обыграла Литву в квалификации к Евро-2020, Роналду оформил хет-трик В матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу — 2020 сборная Португалии на своём поле разгромила команду Литвы.

03:00 В Новой Москве произошёл пожар в общежитии В дачном посёлке Кокошкино в Новой Москве произошёл пожар в общежитии, сведений о пострадавших не поступало.

03:00 Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Черногорию и выйти на Евро-2020 Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.

03:00 Бонуччи: есть ещё много матчей, где нам понадобится лучший Роналду Футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Криштиану Роналду.

03:00 Путин заявил о готовности России снизить Украине цену на газ на 25% Россия готова к сотрудничеству с Украиной по поставкам газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам саммита БРИКС.

03:00 Агент Намли допустил, что игрок может зимой покинуть «Краснодар» Ревьен Канхай, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны казанского «Рубина».

03:00 Год Германии в России пройдёт в 2020 году Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Год Германии в России пройдёт в 2020-м, мероприятия состоятся по всей стране.

03:00 Дядя Надаля считает, что жалобы Медведева помешали россиянину выиграть матч у испанца Тони Надаль, тренер и дядя первой ракетки мира Рафаэля Надаля, прокомментировал победу племянника над россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

03:00 Путин рассказал о поставках С-400 в Индию Российский лидер Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам БРИКС, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идёт по плану.

03:00 Ковальчук — о потере места в составе: мы на последнем месте, и тренер должен что-то делать Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал решение тренера команды вывести его из состава.

03:00 Два человека погибли в результате стрельбы в школе в Калифорнии Два человека погибли в результате стрельбы в школе американского города Санта-Кларита (штат Калифорния), передаёт Associated Press со ссылкой на полицию.