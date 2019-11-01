Focus: рубль возвращается на мировую арену после санкций и шока от нефтяных цен

В 2014 году российская экономика испытала сразу два потрясения: обвал цен на нефть, а также обострение политических и дипломатических отношений, из-за которого она потеряла доступ к рынкам капитала. Однако, как пишет Focus, в последнее время приходится констатировать, что финансовая ситуация в России улучшается, а политические новости не слишком влияют на рубль, что привлекает в страну иностранные инвестиции.

В прошлые годы российскому рублю пришлось немало пострадать от дипломатических кризисов и падения мировых цен на нефть, однако в 2019 году, похоже, наступил разворот. Издание Focus решило разобраться, как ситуация будет развиваться дальше и какие перспективы ожидают инвесторов.

Как отмечает издание, 2014 год стал поворотным и считается точкой отсчёта геополитических трений между Соединёнными Штатами и Россией. Разлад в дипломатических и политических отношениях, который стал причиной не только исключения России из «Большой восьмёрки», но и финансового кризиса в стране, начался с беспорядков на Украине. Но тот факт, что финансовый кризис в России и вызванное им обесценивание рубля имели столь разрушительные последствия, связан, кроме политических санкций, и с нефтяным кризисом 2014 года. На фоне постоянного роста производства нефти в США и снижающейся экономической активности в мире цены на нефть в 2014—2016 годах просели на целых 70%.

Таким образом, в 2014 году российская экономика испытала сразу два потрясения. Во-первых, вызовом для неё стал обвал нефтяных цен, а во-вторых, обострение политических и дипломатических отношений, из-за которого она потеряла доступ к рынкам капитала.

Однако, продолжает автор статьи, в последнее время приходится констатировать, что финансовая ситуация в России улучшается, а политические новости не слишком влияют на рубль. Так, в течение года рублю удалось существенно укрепиться по отношению к евро и доллару и стать тем самым одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году. Также стала заметна денежно-политическая дивергенция: снижение доходности в Европе и США заставляет всё новых инвесторов вкладываться в рубль, и оказалось, что спрос на него весьма высок.

С точки зрения международных инвесторов, российские гособлигации остаются на удивление надёжным инвестиционным инструментом. Внешний долг России — всего около 10% от валютных резервов ЦБ. По сравнению с ВВП эта цифра составляет 13%, что также необычно для развивающейся страны. Вознаграждением за это становится повышенный интерес инвесторов.

Как заключает издание, эти положительные рамочные условия в свою очередь и способствовали росту доверия к России, поскольку инвесторы получают хорошую прибыль при невысоком в настоящий момент риске.