Times: учёные создали особые наночастицы, позволяющие видеть в темноте

Исследователи Массачусетского университета создали специальные наночастицы, которые вживляются в глаз, предоставляя возможность видеть в темноте, пишет The Times. Технология была опробована на мышах: в случае отсутствия побочных эффектов наночастицы могут быть использованы людьми — в частности, для замены приборов ночного видения.
Учёные вывели мышей, способных видеть в темноте, сообщает The Times. В глаза животных были вживлены специальные наночастицы, позволившие им видеть инфракрасный спектр — такая же технология используется в приборах ночного видения.
Отмечается, что наночастицы помещаются на обратную сторону глазной сетчатки и автоматически выводятся из организма за несколько недель.
Как сообщает издание, если эксперимент не выявит никаких побочных эффектов, то новая технология может быть использована на людях. В частности, она сможет стать заменой нынешнему громоздкому оборудованию, используемому силами специального назначения.
Особые наночастицы работают по тому же принципу, что и приборы ночного видения, отмечает The Times: они расширяют спектр человеческого зрения, делая видимым недоступный для невооружённого глаза диапазон излучения. Похожая технология используется при создании светоотражающих жилетов.
В рамках эксперимента, проведённого в Американском химическом обществе, учёные натаскивали подопытных мышей преодолевать водный лабиринт с помощью подсвеченных ориентиров. Затем некоторым мышам были вживлены наночастицы, а подсвеченные ориентиры были заменены на инфракрасные: обнаружилось, что мыши с наночастицами по-прежнему находили путь через лабиринт, в то время как обычные мыши уже не были способны на это.
По мнению Гань Хэна, учёного из Массачусетского университета, использование данной технологии людьми сможет изменить наш взгляд на мир: «Когда мы смотрим на Вселенную, мы распознаём только видимый свет. Однако, если бы у нас было инфракрасное зрение, то мы смогли бы взглянуть на неё совершенно по-новому».
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