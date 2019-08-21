Independent: учёные не смогли опровергнуть лишь одну теорию о существовании лох-несского чудовища

Группа специалистов провела анализ ДНК 250 образцов воды из озера Лох-Несс, чтобы вычислить всех его обитателей. По словам учёных, более года исследовавших самый известный шотландский водоём, им не удалось опровергнуть лишь одну теорию о существовании Несси, пишет The Independent.Результаты работы экспертов появятся в сентябре.
Одна из теорий о лох-несском чудовище может быть правдой, считает учёный, исследовавший загадочное шотландское озеро, сообщает The Independent.
С помощью анализа ДНК окружающей среды группа экспертов под руководством профессора новозеландского Университета Отаго Нила Геммела изучила то, что могли оставить после себя любые возможные обитатели озера — частички кожи, чешуи, перьев, шерсти, фекалий и мочи. Таким образом специалисты смогли создать список всех, кто живёт в лох-несских водах.
Учёные взяли 250 проб воды в различных частях озера и на разной глубине. Затем из воды были получены образцы ДНК — порядка 500 млн последовательностей, которые теперь пробиваются по существующим базам данных. Геммел обещает, что результаты его исследования появятся в сентябре.
«Было зафиксировано более тысячи сообщений о том, что люди видели нечто в озере Лох-Несс, и это породило мысль о монстре, скрывающемся в воде. Анализируя все эти рассказы, можно выделить четыре основных объяснения того, что видят люди. Наше исследование опровергает бóльшую часть этих теорий, однако одна ещё может быть правдой», — приводит газета слова Нила Геммела.
Легенды о Несси, лох-несском чудовище, приносят Шотландии миллионы и каждый год привлекают сотни тысяч туристов, которые надеются собственными глазами увидеть неуловимое создание, добавляет The Independent.
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