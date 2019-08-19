CNN: японские учёные обратили эволюцию вспять — с помощью робохвоста

Миллионы лет назад в ходе эволюции человек потерял хвост, однако японские учёные собираются исправить это недоразумение с помощью роботехники, передаёт CNN. Как отмечает канал, подобный робохвост окажется полезен как для престарелых, у которых есть проблемы с балансом, так и для работников профессий, в которых важно хорошее равновесие.

Японские исследователи работают над кое-чем, что мы все потеряли миллионы лет назад.

Но они хотят это вернуть — и всё благодаря робомеханике. С репортажем Линда Кинкейд.

Миллионы лет спустя после того, как наши предки в ходе эволюции потеряли хвост, японская команда исследователей начала работать над его робоверсией. По словам учёных, это устройство может помочь плохо стоящим на ногах пожилым людям удерживать равновесие. Это серое устройство, получившее название Arque, имитирует хвост, который животные вроде гепардов используют, чтобы сохранять баланс во время бега или когда они куда-нибудь взбираются.

ДЗЮНИТИ НАБЭСИМА, студент магистратуры Университета Кэйо: Этот хвост помогает держать равновесие. Например, когда человек наклоняет тело вот так, (наклоняется вправо) хвост двигается в противоположном направлении. Хвост поддерживает равновесие как маятник. Вот такой он наш робохвост.

Учитывая стареющее население Японии, эта страна активно ищет пути, которые могут помочь её гражданам сохранить мобильность и продуктивность. Исследователи полагают, что их хвост окажется полезен для престарелых, однако отмечают, что он может прийтись кстати и для работников в промышленности.

ДЗЮНИТИ НАБЭСИМА: Мы ориентируемся на реальных людей, в том числе и на тех, чья работа связана с деятельностью на высоте, в условиях отсутствия под ногами твёрдой почвы, и мы, разумеется, учитываем и престарелых, теряющих чувство равновесия.

То, что выглядит как научная фантастика, может стать реальностью всего через несколько лет.

Линда Кинкейд, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 августа 2019 года.