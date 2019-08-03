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Evening Standard: учёные создали эмбрион-гибрид человека и обезьяны

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Испанские учёные в Китае провели эксперимент, во время которого успешно подсадили стволовые клетки человека в эмбрион обезьяны, пишет Evening Standard. Таким образом они рассчитывают выращивать органы, пригодные для трансплантации человеку. Однако экспертов беспокоит ряд этических вопросов, связанных с такими опытами.
Evening Standard: учёные создали эмбрион-гибрид человека и обезьяны
Reuters

Учёные из китайской лаборатории утверждают, что им удалось создать первый в мире гибрид человека и обезьяны, сообщает Evening Standard. Они смогли внедрить стволовые клетки человека в эмбрион примата.

По их словам, если такой эмбрион подсадить обезьяне женского пола, то у неё может родиться настоящий гибрид обезьяны и человека. Но их цель — создавать таким образом органы, которые можно пересадить человеку.

Занимается этим проектом испанский учёный Хуан Карлос Изписуа, в 2017 году он уже создал гибрид человека и свиньи. А Китай как место проведения неоднозначного эксперимента был, видимо, выбран, чтобы избежать возможного преследования по закону.

Учёные, в частности, опасаются, что стволовые клетки, которые отвечают за строительство мышечной и костной ткани, могут переместиться в мозг. В таком случае, учёные задаются вопросом, будет ли у животного сознание? И могут ли эти стволовые клетки превратиться в половые? В свою очередь, авторы эксперимента уверяют, что в таком случае эти человеческие клетки просто самоуничтожатся, пишет Evening Standard.


 

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Evening Standard Великобритания Европа
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