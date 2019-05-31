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Euronews: Меркель раскритиковала в Гарварде Трампа и призвала разрушать стены невежества
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала выпускников Гарварда разрушать стены невежества и предрассудков, чтобы решить проблему разделения общества. Выступая на церемонии вручения ей степени почётного доктора юриспруденции Гарвардского университета, Меркель также подвергла критике политику Дональда Трампа и призвала сохранять единство на базе общих ценностей, передаёт Euronews.

Разделение общества как между отельными группами, так и странами и религиями — одна из наиболее серьёзных проблем в современном мире. В своей речи перед выпускниками Гарвардского университета канцлер Германии Ангела Меркель, которую называют одним из самых влиятельных лидеров в мире, фактически подвергла критике нынешнюю политику Дональда Трампа в США.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ: Я хочу пожелать вам: разрушайте стены невежества и предрассудков! Ибо ничто не должно оставаться так, как есть.

Немецкий канцлер также выступила в защиту идеи Европейского союза в условиях растущего уровня национализма.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Европа сумела преодолеть многовековые конфликты. Мирное сосуществование основано на общих ценностях, а не на так называемой силе нации. Несмотря на все разговоры и временные неудачи, я твёрдо верю, что мы, европейцы, объединились к лучшему.

Речь Меркель была приурочена к вручению ей степени почётного доктора юриспруденции Гарвардского университета. Через два года она планирует уйти с поста канцлера. И уже сейчас как её сторонники, так и многие её критики признают, что образующийся после её ухода пробел заполнить будет весьма сложно.

Дата выхода в эфир 30 мая 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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