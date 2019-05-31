Euronews: Меркель раскритиковала в Гарварде Трампа и призвала разрушать стены невежества

18:35 Белый дом: Трамп считает вопрос с расследованием Мюллера закрытым Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в эфире Fox News заявила, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает вопрос с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году закрытым.

18:29 Кузнецов назвал ситуацию с видео уроком для себя Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг нашумевшего видео с его участием.

18:20 Шойгу назвал угрозой для России активизацию боевиков в Центральной Азии Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что активизация террористов в Центральной Азии представляет угрозу для России, в связи с этим принимается комплекс мер по нейтрализации вызовов.

18:19 Немецкий журналист: Россия богата на талантливых футболистов Немецкий журналист и болельщик дортмундской «Боруссии» с 40-летним стажем Фредди Рёккенхаус рассказал, что нужно делать, чтобы в российском футболе появилась талантливая молодёжь, способная бороться за медали чемпионатов мира и Европы.

18:15 Эксперт объяснил, почему в «Ливерпуле» при Клоппе нет немецких футболистов Немецкий журналист и болельщик дортмундской «Боруссии» с 40-летним стажем Фредди Рёккенхаус объяснил, почему Юрген Клопп не пользуется услугами футболистов-соотечественников.

18:15 «Вашингтон» принял объяснения Кузнецова относительно скандального видео с его участием Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выступил с официальным заявлением относительно нашумевшего видео с российским нападающим Евгением Кузнецовым.

18:14 Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику. Об этом заявил в эфире телеканала Dukagjini президент непризнанного государства Хашим Тачи.

18:11 НХЛ закрыла дело в отношении видео с российским хоккеистом Кузнецовым Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с официальным заявлением относительно нашумевшего видео с российским нападающим клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

18:09 СМИ назвали место жительства Ходорковского и его партнёров Авторы документального фильма телеканала НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского» рассказали, где в настоящее время проживает экс-глава российской нефтяной компании «ЮКОС», а также его партнёры — Леонид Невзлин, Михаил Брудно и Владимир Дубов.

18:04 Черчесов считает, что сборная России по футболу не может делить матчи на сложные и лёгкие Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение об отношении к предстоящим матчам отбора на чемпионат Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.

18:00 Зеленский рассказал о снижении добычи угля на Украине на 47% Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что предприятия Украины в период с 2014 по 2018 год снизили добычу угля на 47%. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

17:58 Черчесов заявил, что сборной России не нужен ажиотаж вокруг матча с «Чертаново» Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящем контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».

17:52 В ГМИИ имени Пушкина бесплатно раздавали мороженое по случаю дня рождения музея Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина по случаю своего дня рождения сделал бесплатным посещение музея, а также раздавал посетителям мороженое.

17:48 Защита Мамаева обратилась к уполномоченному по правам человека в России Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал об обращении к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании 13 июня в Мосгорсуде.

17:47 Стало известно, когда Евролига объявит место проведения «Финала четырёх» 2020 года Баскетбольная Евролига объявит место проведения «Финала четырёх» сезона-2019/20 в конце июня.

17:46 Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».

17:39 Журналист из Дортмунда: Клопп не сильно изменился с момента ухода из «Боруссии» Немецкий режиссёр и журналист Фредди Рёккенхаус рассказал, как изменился тренер Юрген Клопп с тех пор, как закончил работу в дортмундской «Боруссии».

17:36 В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о санкциях против России Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского, который выступил за сохранение антироссийских санкций.

17:33 Немецкий журналист дал неожиданный прогноз на исход финала Лиги чемпионов Немецкий футбольный эксперт Фредди Рёккенхаус не уверен, что команде Юргена Клоппа удастся выиграть финал Лиги чемпионов.

17:32 Волочкова выступит в Анапе бесплатно Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.

17:31 На Урале сошли с рельсов 16 вагонов с железной рудой В Свердловской области на станции возле Нижнего Тагила произошёл сход с рельсов 16 вагонов с железной рудой, никто не пострадал. Об этом информирует пресс-служба Свердловской железной дороги.

17:25 Дзюба будет капитаном сборной России в матчах квалификации Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром Нападающий Артём Дзюба назначен капитаном сборной России на квалификационные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальными командами Сан-Марино и Кипра.

17:21 Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес в беседе с РИА Новости назвал убедительным заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о применении жестоких психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

17:15 Кудерметова проиграла Канепи в третьем круге «Ролан Гаррос» Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от эстонки Кайи Канепи в матче второго круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

17:13 В ХМАО чиновницу наказали за призыв к жителям поднять «пятую точку» К сотруднице администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Любови Иванцовой применили дисциплинарное взыскание за совет пожаловавшимся людям уезжать или поднять «свои пятые точки» и сделать что-то самим.

17:11 Более тысячи представителей Китая приедут на ПМЭФ-2019 Более тысячи представителей Китая приедут на Петербургский международный экономический форум, сообщает телеканал «360».

17:06 Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом» Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.

16:59 «Ливерпуль» назвал заявку на финал Лиги чемпионов На финальный матч Лиги чемпионов в Мадриде главный тренер Юрген Клопп взял с собой 23 футболиста.

16:52 Глава МИД Британии о пытках в отношении Ассанжа: это не так Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант отверг обвинения спецдокладчика ООН Нильса Мельцера о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергался психологическим пыткам и преследованию.

16:49 Черчесов рассказал, какая роль отведена Комличенко в сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что перспективы форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко зависят от него самого.

16:49 Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

16:48 В МИД России сообщили о расследовании инцидента в Косове Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что по факту инцидента в непризнанном Косове, в результате которого пострадал сотрудник миссии ООН в Косове россиянин Михаил Краснощёков, начато расследование.

16:46 Зеленский утвердил новый состав СНБО Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

16:41 Эксперт прокомментировал внесённый в Госдуму проект о «чистоте пива» Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин прокомментировал RT законопроект депутата от ЛДПР Сергея Иванова о разделении пива на «живое» и «мёртвое».

16:38 В Подмосковье в мае аннулировали около 10 тысяч разрешений у таксомоторных компаний В Московской области в мае аннулировали около 10 тыс. разрешений у четырёх таксомоторных компаний, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

16:37 В Петербурге рассказали о работе аэропорта Пулково в дни ПМЭФ-2019 В Санкт-Петербурге рассказали о работе аэропорта Пулково в дни Петербургского международного экономического форума, сообщает kp.ru.

16:36 «Росконтроль» рассказал о проверке качества суфле «Птичье молоко» Специалисты «Росконтроля» рассказали о проверке качества глазированного суфле «Птичье молоко», сообщает Nation News.

16:36 Захарова прокомментировала сообщения о пытках в отношении Ассанжа Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о том, что в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа применялись психологические пытки.

16:35 Спасатели провели тактические учения в аэропорту Оренбурга Спасатели провели тактические учения на территории аэропорта Оренбурга, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

16:35 СМИ: Конте вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира Подписав контракт с миланским «Интером», Антонио Конте стал пятым в рейтинге самых высокооплачиваемых наставников мира.

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16:33 Эксперт оценил важность моста через реку Амур между Россией и Китаем Президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур.

16:31 Эксперт прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян Председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян.

16:31 СМИ: Трамп одобрил предложение Эрдогана о рабочей группе по С-400 Президент США Дональд Трамп одобрил предложение своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о создании рабочей группы по ситуации с поставкой Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом информирует турецкий телеканал NTV.

16:30 Фрегат «Адмирал Григорович» завершил деловой заход в порт Кипра Фрегат «Адмирал Григорович» завершил деловой заход в кипрский порт Лимасол, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

16:23 Касаткина вышла в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в парном разряде Открытого чемпионата Франции вместе с эстонкой Анетт Контавейт, пробилась в третий круг соревнований.

16:23 В ООН заявили, что Ассанж подвергался психологическим пыткам Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

16:20 В Госдуме прокомментировали заявление Роструда об условиях работы в жару Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Nation News прокомментировал заявление Роструда о том, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.

16:15 На Украине открыли дело о захвате власти против Порошенко Юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что в отношении бывшего украинского лидера Петра Порошенко открыто новое уголовное производство.