Welt: из-за кадрового голода бундесвер всё больше напоминает «бригаду пенсионеров»

Кадровый голод довёл немецкую армию до такого состояния, что теперь она напоминает «бригаду пенсионеров», сообщает Welt. И чтобы пополнить свои ряды новобранцами, минобороны Германии планирует потратить €380 млн на увеличение привлекательности службы в бундесвере. Улучшения коснутся зарплат, расширения карьерных возможностей военнослужащих и других аспектов.

К 2025 численность солдат в бундесвере планируется увеличить с 180 000 до 203 000. Но на фоне общей нехватки кадров добиться этого будет непросто. Чтобы привлечь молодых людей, министерство обороны собирается существенно повысить привлекательность службы в бундесвере. И для этого сегодня принимается закон, который в следующие четыре года обойдётся приблизительно в 380 миллионов евро. С подробностями Маттиас Хайнрих.

Вербовка ведётся с помощью кинороликов в СМИ и соцсетях. Войска также постоянно участвуют в показательных выступлениях. Но, по-видимому, служба в бундесвере недостаточно привлекательна. Молодых специалистов не хватает. По данным военных отчётов, число новобранцев достигло исторического минимума.

ХАНС-ПЕТЕР БАРТЕЛЬС, уполномоченный бундестага по вооружённым силам: Бундесвер растёт, но в нём всё меньше нового персонала. В увеличении количества персонала — в чём мы остро нуждаемся — ключевым фактором служит продление имеющихся временных контрактов.

Говоря простым языком, солдаты стареют, и войска, по сути, становятся… как бы это сказать... бригадой пенсионеров. На данный момент численность армии составляет 180 000 человек. К 2025 году их должно стать 203 000. То есть на 23 000 больше. Подвох в том, что более 21 000 должностей пустуют уже сейчас. Так что у проблемы гораздо больший масштаб. И с помощью денег её собираются решить.

Кадровый бюджет будет увеличен на 380 миллионов евро. Одна из целей — увеличение зарплат. У резервистов будет возможность работать на неполную ставку. Будет расширен список терапевтических предложений после проведения боевых операций. К окончанию военной службы будет предлагаться специальная профессиональная переподготовка.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, министр обороны Германии: У нас ситуация как у малого и среднего бизнеса. Мы ищем специалистов. Малый и средний бизнес — наши конкуренты. Но это хорошо, что у многих людей в Германии есть работа. Мы просто должны быть конкурентоспособными по сравнению с малым и средним бизнесом.

По поводу своего профессионального будущего солдаты могут не беспокоиться. Во многих крупных предприятиях сидят специальные люди по набору персонала, которые целенаправленно выходят на солдат, заканчивающих свою службу в армии.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2019 года