Rzeczpospolita: у британцев один выход — повторный референдум по брекситу

Провал голосования по ратификации договора о брексите окончательно развеял иллюзию о том, что Великобритания сможет сохранить привилегии членства в ЕС и одновременно пользоваться преимуществами независимости, пишет Rzeczpospolita. Теперь у британцев остался только один выход: нужно провести новый референдум, на котором жители страны, уже полностью осознавая последствия своего шага, выскажутся, чего они хотят.
Тереза Мэй с разницей в 230 голосов проиграла в голосовании по ратификации договора о разводе с Евросоюзом. Как пишет Rzeczpospolita, ни одно правительство за всю историю британского парламентаризма не сталкивалось с подобным унижением. Это громкое поражение окончательно развеяло иллюзию, которую в последние два с половиной года старалась создать Мэй, доказывавшая, что Великобритания может сохранить ключевые привилегии, связанные с членством в ЕС, а одновременно воспользоваться преимуществами независимости от Брюсселя.
Как пишет польское издание, сторонники полного разрыва с Брюсселем говорили, что предложение Мэй будет до бесконечности ограничивать Соединенное Королевство из-за так называемого «бэкстопа»: пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС до тех пор, пока не будет найден способ вернуть контроль на границе, разделяющей Ирландию. В свою очередь, сторонники тесного сотрудничества с Евросоюзом доказывали, что получив иллюзию обладания независимостью в глобальном мире, Лондон утратит такие важные преимущества, как доступ к европейскому рынку услуг.
По мнению автора статьи, причина поражения Мэй заключается не столько в некомпетентности премьера, сколько в факте, что невозможно стоять одной ногой в объединённой Европе, а другой — за её пределами. Великобритания оказалась в тупике, и сейчас ей придется решить, что делать: заплатить высокую цену за реальный разрыв с Брюсселем, в том числе столкнуться с возобновлением столкновений в Северной Ирландии и активизацией шотландских националистов, или «поджать хвост» и остаться в ЕС на прежних условиях.
«Остаётся лишь один выход. Нужно провести новый референдум, на котором британцы, уже полностью осознавая последствия своего шага, выскажутся, чего они хотят: остаться в ЕС в полном масштабе или полностью с ним порвать. Любые другие варианты лишь продлят тот жалкий спектакль, который уже почти три года разыгрывает перед всем миром Лондон», — заключает автор статьи.
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