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NewsOne: в Верховной раде предложили проверять кандидатов в президенты Украины у психотерапевта и нарколога

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Верховной раде Украины выступили с законодательной инициативой, согласно которой кандидаты на пост главы государств должны будут в обязательном порядке проходить осмотр у психиатра и нарколога, сообщает NewsOne. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутаты из Радикальной партии Олега Ляшко.
NewsOne: в Верховной раде предложили проверять кандидатов в президенты Украины у психотерапевта и нарколога
Reuters
В Верховной Раде предложили проводить обязательный психиатрический и наркологический осмотр кандидатов на пост президента Украины, сообщает NewsOne. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в украинском парламенте и 7 декабря появился на его сайте.
 
С данной законодательной инициативой выступили депутаты из Радикальной партии Олега Ляшко.
 
В рамках законопроекта предлагается внести изменения в закон о выборах президента Украины и добавить в него пункты о проведении обязательных осмотров у психиатра и нарколога претендентов на должность главы украинского государства.
 
Как напоминает издание, президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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