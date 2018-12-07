1+1: Украина отменит дружбу с Россией с 1 апреля

Украинская Верховная рада поддержала приостановление договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Как передаёт «1+1», документ утратит свою силу с 1 апреля 2019 года.

Официальный конец дружбе с Кремлём. Верховная рада поддержала приостановление так называемого «Большого договора» о дружбе и сотрудничестве с Россией. Документ, в котором Россия и Украина обозначили свои границы на суше и обязались считаться с ними, автоматически утратит своё действие 1 апреля следующего года после того, как кончится двадцатый год его действия.

Призывы к разрыву договора из-за российской агрессии звучали четыре года, однако МИД призывал подождать, чтобы можно было ссылаться на него в международных судах.

Сегодня против прекращения дружбы с Москвой голосовал лишь пророссийсский Оппозиционный блок, что не помешало парламенту принять решение.

Депутаты поддержали закон, который вдвое увеличивает прилегающую территорию Украины в море до 24 морских миль — для борьбы с контрабандистами. Пограничникам разрешили применять оружие против нападающих без предупреждения.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2018 года.