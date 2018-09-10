Вести: мясо, рыба и молочные продукты стали для украинцев роскошью

Сегодня для многих украинцев стали роскошью мясо, рыба и молочные продукты. Как пишут «Вести», качество рациона украинцев соответствует нормам только по хлебу, овощам и яйцам, но и этих продуктов украинцы недополучают, потому что не хватает денег на полноценное питание.

За годы независимости индикатор калорийности на Украине снизился на треть. Как пишут «Вести», по словам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, этот показатель является своеобразным «запасом продуктовой прочности» страны.

«Как известно, разные группы населения нуждаются в разном количестве калорий: оно меньше у детей (1200—3000 килокалорий в сутки), стариков (1600—2600), людей умственного труда (1800—2000 у женщин и 2000—2200 у мужчин), и намного выше у тех, кто тяжело работает физически. Например, шахтёру нужно 4000 килокалорий в сутки, станочнику или трактористу — 3200—3400, а спортсмену-тяжелоатлету — 8000. Если просуммировать суточную потребность в калориях всех слоёв населения и разделить на численность населения, получим индекс ФАО, характеризующий уровень продбезопасности страны. Чем он выше, тем лучше», — анализирует Пендзин.

По его словам, то, что этот индекс высок в наиболее развитых странах Европы (3500—3800 ккал), говорит не о том, что люди там массово переедают, а о том, что, образно говоря, калорийную пищу там ест как шахтёр (4000 ккал), так и пенсионер.

Экономист Александр Охрименко полагает, что индекс ФАО для Украины занижен, так как не учитывает продукты, выращенные на приусадебных участках и дачах для личного потребления: это ягоды и фрукты, а также овощи и картофель: «Не попадает в статистику и мелкая живность: птица, кролики, а ведь это мясо, которое едят во многих семьях, проживающих в сельской местности».

Эксперты также оценили качество рациона украинцев. Только по хлебу, овощам и яйцам он соответствует рекомендациям Минздрава, которые основаны на евронормах. По остальным позициям — недобор: 35% по мясу, почти 50% по молочной продукции и рыбе. При этом на 16% больше нормы украинцы наедаются картофелем, восполняя тем самым недостаток в калорийности своего меню.

Как отмечает издание, Украина входит в топ-3 стран Европы с самым низкокалорийным рационом. Впереди только Кипр. Но очевидно, что если украинцы просто едят меньше других, то киприоты выезжают на низкокалорийной средиземноморской еде: овощах, сыре, рыбе. А больше всего калорий в ЕС потребляют в странах, где любят блюда из мяса с картофелем и выпечку.

Известный врач-диетолог Борис Скачко говорит, что нынешние 140 г мяса в день, которые съедает среднестатистический украинец, — это около 30 г чистого белка (40% суточной нормы). Остальное надо дополнять рыбой, яйцами, сыром, творогом, молоком. Но и этих продуктов украинцы недополучают, потому что не хватает денег на полноценное питание. В семьях на еду уходит в среднем более половины доходов, в Европе — 12%.

«Картошка — пустая по витаминам, а крахмал и другие углеводы, содержащиеся в ней, могут привести к заболеванию диабетом. Поэтому стоит заменять хлеб и картофель гречкой, рисом, кукурузой и просом», — советует Скачко. Несбалансированная диета, по его словам, ухудшает иммунитет, снижает работоспособность и сокращает жизнь.