Daily Mail: с оглядкой на Украину — Британия планирует «масштабную мобилизацию» резервистов

Осенью военное руководство Великобритании собирается провести крупнейшие за последние 20 лет массовые сборы резервистов. Цель этих учений — оценить количество сил, готовых к развёртывания в случае возникновения кризисной ситуации, пишет Daily Mail.

В сентябре в Соединённом Королевстве планируют провести крупнейшие за последние 20 лет массовые сборы резервистов. Таким образом военное руководство страны хочет оценить их «готовность к развёртыванию», пишет Daily Mail.

По словам издания, официально эту «учебную мобилизацию» не связывают с украинским конфликтом. Но начальник генштаба Вооружённых сил Великобритании генерал Патрик Сандерс неоднократно заявлял о «растущей угрозе, исходящей от России для Запада».

Учения должны помочь определить, сколько резервистов, число которых составляет 26 240 человек, будут готовы мобилизоваться в случае необходимости во время кризиса. Солдатам из специализированных медицинских, пехотных подразделений и спецназа будет предложено пойти добровольцами на шестимесячный срок службы, поясняет Daily Mail.

Организаторы надеются, что в учениях примет участие по меньшей мере 10 тыс резервистов. Но достигнуть даже этих показателей будет непросто, потому что многие «воины выходного дня» не являются на тренировки месяцами, отмечается в статье.

В то же время в регулярной британской армии наблюдается не самая радужная картина. Число военнослужащих составляет чуть более 75 тыс., и неуклонно сокращается. Более того, по официальным данным, заметная доля солдат не готова (9263 человек) или ограниченно готова (7699 человек) к боевым действиям, подчёркивает Daily Mail.