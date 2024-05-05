Мейнстримные медиа выдвигают обвинения в применении химического оружия, когда чаша весов на фронте склоняется не в пользу той стороны, которую они поддерживают, объясняет главный редактор онлайн-медиа Omerta Реж Ле Сомье. По его словам, так западные СМИ поступали при освещении войны в Ираке или Сирии, однако Россия сейчас не заинтересована в проведении химических атак.

ЭЛИЗ БЛЕЗ, ведущая TVL: О чём говорят вам эти обвинения (России. — ИноТВ) в применении химического оружия? Уже не в первый раз: в самом начале украинского конфликта они тоже были. И, конечно, мы помним о пробирке Колина Пауэлла, которая была нужна для отправки в Ирак. Как вы к этому относитесь?

РЕЖИ ЛЕ СОМЬЕ, ведущий репортёр и главный редактор онлайн-медиа Omerta: Таких обвинений было множество. Я много освещал войну в Сирии, где также использовалось химическое оружие как со стороны войск Башара Асада, так и некоторых оппозиционных групп.

Интересно то, что, рассказывая о конфликте, когда отступает сторона, которую поддерживают, скажем так, мейнстримные СМИ, — неожиданно появляется химическое оружие. Так было, когда сирийская армия после долгого отступления во время первой фазы войны с помощью России, движения «Хезболлах» и Ирана начала отвоёвывать территорию. С того момента начали говорить, что она использует химическое оружие и так далее, что это грязное оружие. Начала также появляться информация о пытках. Такие доводы создавали непростую ситуацию в рассказе о конфликте, потому что способ представления войны так же важен, как сама война. Он позволяет восстановить равновесие относительно катастрофического или по крайней мере сложного положения на фронте.

В данном случае говорят об использовании слезоточивого газа, и я не уверен, что…

ЭЛИЗ БЛЕЗ: И хлорпикрина, как говорят.

РЕЖИ ЛЕ СОМЬЕ: …что после применения с помощью, если не ошибаюсь, FPV-дрона, то есть маленького дрона с видео от первого лица, который якобы был оснащён химическим оружием, — что это возможно. Однако на текущий момент я не вижу, чтобы Россия была в нём заинтересована.