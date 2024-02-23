Французский эксперт: в неудачах ВСУ виноват не Запад, а украинское бахвальство

Заявления украинских властей о том, что в сдаче Авдеевки виноват Запад, не предоставивший Киеву необходимого количества вооружений, не соответствуют действительности, считает полковник французской армии в отставке и эксперт по геополитике Пэр де Жонг. По его словам, текущее положение украинцев на поле боя является следствием провала летнего контрнаступления ВСУ. Вместо громких заявлений о грядущей победе украинцам следовало заняться реорганизацией армии, заметил специалист в эфире телеканала LCI.

ПЭР ДЕ ЖОНГ, полковник французской армии в отставке, эксперт по геополитике: Правда в том, что украинцы… Это один из главных аргументов Зеленского, чтобы просить у американцев и европейцев: «Помогите, мне нужны деньги» и так далее. И, между прочим, у него это хорошо получается. Но на самом деле всё не так. Я думаю, что, к сожалению, сегодня военное положение украинцев на поле боя связано с провалом контрнаступления.

Знаете, это своего рода… это как землетрясение, происходят повторные толчки. Это не видеоигра. Это был провал. Значит, надо устроить реорганизацию, перестроиться, а потом отойти на 200 километров назад и разработать новый манёвр, назначить новых командующих… Это было сделано, Зеленский заменил Залужного. Но в целом, нужно что-то придумать заново. И это не делается за пару дней. Это займёт недели и месяцы. И проблема сегодня в том, что, к сожалению для украинцев, американцы тем или иным образом выключились из процесса. Они начали говорить: «Ну, мы подождём». Конгресс не одобряет выделение средств. Европейцам также потребовалось время. Они только неделю назад решили высвободить 50 миллиардов для Украины.

То есть, даже если мы видим, что глобальный контекст для украинцев крайне тревожный, не нужно говорить, что это наша вина. Мы придерживались модели, согласно которой мы считали, что Украина победит. Вспомним, как в этой студии ещё полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Чёрном море. Мы были спокойны, вот что я хочу сказать. У нас был своего рода энтузиазм, и это правда, что мы верили в эти украинские заявления, которые были довольно убедительными, и Зеленский был настроен довольно решительно.

К сожалению, военные реалии, как бы ни было ужасно то, что я говорю… к какому результату они привели? К сотне тысяч убитых с каждой стороны, как минимум. Это невероятно. Это потери в технике, и главное — в людях. Да, ситуация сложная, сегодня мы возвращаемся к трудностям. Вот в чём корень проблемы. Это не вина Запада. Мы возвращаемся к трудностям. Теперь мы посмотрим, что решат политики, что решат руководители государства на самом верху, что решит Европа: будем ли мы продолжать или нет, что мы будем делать.

Но напомню о двух вещах. Первое: сам Залужный ещё в ноябре говорил в интервью The Economist, что пространства для манёвра нет. И второе: сам Зеленский сказал, что возможность возвращения Донбасса практически немыслима. Вспомните, он говорил об этом в декабре. Да, действительно, сегодня существует контекст, который, если хотите, не способствует неистовому энтузиазму в Киеве.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2024 года.