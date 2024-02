EC: эксперты бьют тревогу из-за заметного ухудшения здоровья британских детей

Согласно новому докладу экспертов Академии медицинских наук, здоровье подрастающего поколения в Великобритании заметно ухудшается: всё больше детей в возрасте до пяти лет страдают от ожирения, кариеса и даже проблем с психическим здоровьем, сообщает The European Conservative. По мнению экспертов, эти проблемы во многом связаны с тем, что дети всё чаще растут в неполных семьях. Правительство пытается бороться с «симптомами» этого упадка института семьи, а не с его причинами, и не оказывает семьям достаточной поддержки, отмечается в статье.

Такие данные содержатся в докладе, опубликованном экспертами Академии медицинских наук в начале этой недели. Авторы также подчёркивают, что именно здоровье человека в ранние годы «формирует основу для психического и физического здоровья и благополучия на протяжении всей остальной жизни». Однако британские чиновники не придают этому важности, в результате чего здоровье юных британцев в первые годы жизни теперь находится под серьёзной угрозой, подчёркивается в статье.



Как отмечается в докладе, уровень выживаемости младенцев в Великобритании сейчас хуже, чем в 60% других стран ОЭСР, и за последние годы не улучшился. В то же время более 20% пятилетних детей в стране имеют избыточный вес или страдают ожирением, причём эта цифра постоянно растёт.



Кроме того, каждый четвёртый также страдает от кариеса, который можно было бы предотвратить. В результате удаление зубов стало основной причиной госпитализации детей в стране. Тревогу вызывает и психическое состояние юных британцев: число обращений в службы по охране детского психического здоровья также постоянно возрастает, отмечается в статье.



Как рассказала в интервью The European Conservative Люси Марш из Фонда семейного образования (Family Education Trust), эти проблемы далеко не новы и во многом вызваны упадком института семьи в стране. В частности, детским учреждениям приходится нанимать «профессиональных сменщиков подгузников» и помощников для чистки зубов, поскольку выясняется, что некоторые родители не обучают своих детей элементарным принципам гигиены.



Всё это указывает, что родители просто забывают или не умеют заботиться о своих детях, в то время как британское правительство фактически лишь борется с симптомами этого упадка института семьи, а не с его основными причинами. И как показывает новый доклад, симптомы в итоге становятся всё более и более очевидными.



Многие из проблем, поднятых в докладе, непосредственно вызваны распадом стабильных семей, поскольку статистика браков в Великобритании сейчас находится на рекордно низком уровне — и всё больше детей воспитываются в неполных семьях. Это очень заметно влияет на уровень бедности и плохие показатели среди детей, отмечают эксперты.



Статистика чётко показывает, что властям необходимо срочно проявить больше внимания к мерам по защите института семьи и родительских обязанностей. Но вместо этого правительство лишь пытается бороться с симптомами, которые проявляются в виде ухудшения физического и психического здоровья детей — например, призывая снизить уровень сахара в детском питании и финансируя детские спортивные мероприятия, — вместо того чтобы бороться с главной причиной этих проблем, подчеркнула Марш в интервью The European Conservative.



Она также раскритиковала правительство за политику, которая стимулировала молодых матерей быстрее возвращаться на работу и на время передавать своих детей в чужие руки. Возраст от рождения до пяти лет имеет решающее значение для развития ребенка, поэтому правительство должно сосредоточиться на том, чтобы помочь родителям расставить приоритеты в воспитании собственных детей — а не заставлять матерей работать, считает эксперт.



По словам Марш, в итоге у маленьких детей вовремя не формируется привязанность к родителям, что приводит потом к долгосрочным эмоциональным проблемам. А британские политики усугубляют ситуацию, выступая за субсидируемые государством детские сады для группового содержания младенцев — вместо того чтобы помочь матерям дольше оставаться дома и заботиться о детях.



Такая ситуация будет лишь провоцировать дальнейшее ухудшение показателей состояния здоровья детей и молодёжи, предупреждают эксперты. «Единственный способ действительно добиться долгосрочных изменений — это сделать приоритетом институт брака, а также помочь матерям и отцам оставаться вместе и уделять приоритетное внимание своим детям», — заключила Марш.