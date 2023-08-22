CNA: британка, убивавшая младенцев, получила пожизненное
Британская медсестра Люси Летби получила пожизненное тюремное заключение за убийство семерых новорожденных и попытку убить ещё шестерых детей, которые были на её попечении. Учитывая, что она стала самым массовым серийным убийцей детей, у Летби нет шансов на то, что она выйдет из тюрьмы.
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