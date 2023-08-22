CNA: британка, убивавшая младенцев, получила пожизненное

Британская медсестра Люси Летби, которая убила семь младенцев, осуждена на пожизненное тюремное заключение, сообщает CNA. По словам журналистов, экспертам ещё предстоит разузнать, при каких обстоятельствах произошли преступления. В частности, она вводила детям воздух во время кормления, а также использовала отравление.

Британская медсестра Люси Летби получила пожизненное тюремное заключение за убийство семерых новорожденных и попытку убить ещё шестерых детей, которые были на её попечении. Учитывая, что она стала самым массовым серийным убийцей детей, у Летби нет шансов на то, что она выйдет из тюрьмы.

33-летняя Люси Летби нападала на недоношенных детей в неонатальном отделении в больнице округа Честер. Она использовала такие методы, как введение воздуха по время кормления и отравление. Среди улик — написанные от руки записки, найденные во время обысков дома у Летби. На одной из них есть слова «Я — зло, я это сделала», написанные заглавными буквами. Правительство издало указ о проведении независимого расследования, чтобы разобраться в обстоятельствах, которые стоят за убийством детей.

РИШИ СУНАК, премьер-министр Великобритании: Прежде всего, я бы хотел выразить сочувствие всем пострадавшим. Думаю, как и все, кто прочитал об этом, я в шоке, я в ужасе. Я думаю, что есть подлость в том, что тот, кто совершает такие бесчеловечные преступления, не видится с жертвами и не слышит из первых рук, какое влияние оказали его преступления на них и их семьи и любимых. Мы стремимся и меняем законы, чтобы гарантировать, что это произойдёт, и всё вернётся на правильный путь.

Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.