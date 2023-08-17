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NBC News: свобода прессы под угрозой — жёсткий обыск в одной из газет шокировал американцев

Материал представлен в переводе ИноТВ
Полицейский рейд в местной газете небольшого канзасского городка вызвал критику по всей стране. Стражи порядка провели обыски в офисе издания и в доме его владельцев, конфисковав жёсткие диски, документы и личные телефоны сотрудников. В результате одна из совладельцев газеты скончалась. Произошедшее шокировало СМИ, которые выступили с заявлениями о нарушении свободы прессы, сообщает NBC News.
Полицейский рейд в газете в небольшом городке в штате Канзас вызвал критику по всей стране и опасения по поводу свободы прессы. Стефани Госк с подробностями.
 
Полиция городка Мэрион, штат Канзас, изъяла жёсткие диски, мобильные телефоны и документы из офисов местной газеты. Пятничный рейд попал на камеры наблюдения. Эрик Майер, издатель и владелец Marion County Record, заявил, что его газета стала несправедливой мишенью. 
 
ЭРИК МАЙЕР, владелец газеты Marion County Record: Начальник полиции увидел возможность из разряда «давайте покажем этой газете», которая не совсем его поддерживала. 
 
Обыск был также проведён в доме Майера. Он уверен, что стресс в результате произошедшего способствовал смерти его 98-летней матери Джоан, которая была совладелицей газеты. 
 
ЭРИК МАЙЕР, владелец газеты Marion County Record: Она так расстроилась из-за этого, что не могла есть в этот день, не могла спать в ту ночь. 
 
Майер говорит, что всё началось с заявлений владелицы местного ресторана, которая сообщила городскому совету, что газета незаконно получила данные об истории её вождения, среди которых была информация о вождении в нетрезвом виде. 
 
ЭРИК МАЙЕР, владелец газеты Marion County Record: На прошлой неделе мы получили информацию от одного источника о некоторых нарушениях ПДД со стороны одного делового человека из города. Мы проверили ту информацию. 
 
Согласно ордеру на обыск, газета обвиняется в краже личных данных и компьютерных преступлениях. Майер все обвинения отрицает и говорит, что газета приняла решение не публиковать эту истории. 
 
СТЕФАНИ ГОСК, журналист NBC: Насколько необычен такой полицейский рейд, как тот, что мы наблюдаем в Мэрион. 
 
МАКС КАУЩ, адвокат Канзасской ассоциации прессы: Это бывает очень редко. 
 
NBC News и другие СМИ называют произошедшее в Мэрион нарушением первой поправки Конституции. Согласно федеральному закону, работа журналиста защищена от обысков и изъятий с несколькими исключениями. 
 
МАКС КАУЩ, адвокат Канзасской ассоциации прессы: Вы используете силу повестки в суд, чтобы подтвердить свои обвинения. Вы не обеспечиваете выполнение ордера на обыск. 
 
СТЕФАНИ ГОСК, журналист NBC: В данном случае не было никаких повесток?
 
МАКС КАУЩ, адвокат Канзасской ассоциации прессы: Вот именно. 
 
Шеф полиции округа Мэрион защищает рейд, написав в заявлении: «Система правосудия, поставленная под сомнение, будет восстановлена». 
 
Стефани Госк, NBC News. 
 

Дата выхода в эфир 15 августа 2023 года.  

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