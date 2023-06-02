Independent: открыты для диалога — США предложат России обсудить контроль над ядерными вооружениями

В пятницу в ходе выступления в Ассоциации по контролю над вооружениями советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан «даст понять» Москве, что там открыты для диалога о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий, передаёт The Independent. В частности, Салливан отметит, что администрация президента Джо Байдена заинтересована в проведении переговоров по созданию новой структуры.

Вашингтон готов к переговорам с Москвой о будущей рамочной основе контроля над ядерными вооружениями без предварительных условий, даже несмотря на то, что принимает контрмеры в ответ на решение России приостановить участие в ДСНВ, сообщает The Independent.

Как стало известно изданию, в пятницу в ходе выступления в Ассоциации по контролю над вооружениями советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявит, что администрация президента Джо Байдена заинтересована в проведении переговоров по созданию новой структуры.

По словам источников, Салливан подчеркнёт, что США по-прежнему привержены соблюдению договора, если соблюдать его будет Россия. Чиновник также «даст понять, что мы открыты для диалога» о создании новой структуры для управления ядерными рисками после истечения срока действия договора в феврале 2026 года.

The Independent также удалось выяснить, что администрация Байдена готова придерживаться ограничения по количеству боеголовок до истечения срока действия договора. Однако ожидается, что выяснение деталей относительно рамок после 2026 года будет осложнено напряжённостью между США и Россией и, более того, растущей ядерной мощью Китая.

По данным ежегодного исследования Федерации американских учёных, на данный момент у Китая есть 410 ядерных боеголовок. По оценкам Пентагона от ноября прошлого года, количество боеголовок в Китае может вырасти до 1 тыс. к концу десятилетия и примерно до 1,5 тыс. к 2035 году.

При этом источники отмечают, что размер китайского арсенала и готовность Пекина к предметному диалогу повлияют на будущую позицию США и способность Вашингтона прийти к какому-либо соглашению с Россией.



Как напоминает The Independent, в четверг Белый дом объявил о принятии ответных мер в связи с приостановкой Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. В Госдепартаменте объявили, что Вашингтон перестанет передавать Москве телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и прекратит обмен информацией о статусе или местонахождении ракет. Ранее в этом году Соединённые Штаты и Россия уже прекратили обмен данными о ядерном оружии, который, в соответствии с договором, должен осуществляться два раза в год.