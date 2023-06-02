ABС: «законные контрмеры» — в Вашингтоне объявили, что прекращают предоставлять Москве данные о пусках МБР

США в связи с приостановкой участия России в ДСНВ перестают передавать России телеметрические данные о запусках межконтинентальных баллистических ракет и прекратят обмен информацией о статусе или местонахождении ракет, передаёт ABC News. Впрочем, в Госдепартаменте США отметили, что предпринимаемые ими шаги могут быть обратимы, если Россия вернётся к соблюдению договора.
Администрация президента США Джо Байдена принимает ответные меры в связи с приостановкой Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, сообщает ABC News.
В четверг в Госдепартаменте объявили об отзыве виз российских ядерных инспекторов, отказе в рассмотрении заявок на новых наблюдателей и отмене стандартных разрешений на вхождение российских самолётов в воздушное пространство США. Кроме того, Вашингтон перестанет передавать Москве телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и прекратит обмен информацией о статусе или местонахождении ракет.
В Госдепе отметили, что предпримут эти шаги в ответ на «продолжающиеся нарушения» Россией ДСНВ, последнего договора о контроле над вооружениями, оставшегося между двумя странами. В ведомстве заявили, что их действия соответствуют международному праву из-за действий России.
«Соединённые Штаты привержены полному и взаимному выполнению нового договора СНВ. В соответствии с этим обязательством Соединённые Штаты приняли законные контрмеры в ответ на продолжающиеся нарушения Российской Федерацией ДСНВ», — гласит заявление.
Впрочем, в ведомстве отметили, что США продолжат уведомлять Россию о проведении испытательных пусков, подчеркнув, что предпринимаемые шаги могут быть обратимы, если Россия вернётся к соблюдению договора, пишет ABC News.
Там также заявили, что заблаговременно проинформировали Москву о контрмерах, а также сообщили, что Вашингтон заинтересован в сохранении договора. «Соединённые Штаты по-прежнему готовы конструктивно работать с Россией над возобновлением выполнения ДСНВ», — добавили в Госдепе.
Педагог-психолог московской школы № 1566, призёр конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог года Москвы — 2023» Виктория Власова рассказала, стоит ли ограничивать пребывание ребёнка в интернете.
Министерство жилполитики Московской области выдало застройщику разрешение на строительство учебно-лабораторного комплекса Московского физико-технического института (МФТИ). Он будет расположен в Долгопрудном.
Нужно сделать всё, чтобы не позволить ни при каких обстоятельствах раскачать ситуацию в стране извне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, что необязательно пить кофе, чтобы взбодриться. Существуют и другие продукты, обладающие тонизирующими свойствами.
В третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3200 человек, заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Чехия намерена открыть в Молдавии в августе офис военного атташе, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Об этом он сказал по итогам двусторонней встречи с главой молдавского правительства Дорином Речаном.
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о возможном отстранении польского арбитра Шимона Марциняка от работы на финале Лиги чемпионов из-за его присутствия на ультраправом митинге в Польше.
Нутрициолог Юлия Шарапова дала рекомендации по составлению рациона для выпускников. В частности, перед экзаменами могут быть полезными продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, глицина, лецитина и витамина К.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что строительство различных объектов по городской программе стимулирования создания мест приложения труда предусмотрено 39 соглашениями, подписанными столичными властями с девелоперами с 2020 года.
Врач ямальского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, нутрициолог Елена Буторина посоветовала выбирать цельнозерновую овсянку, так как в ней содержится больше полезных веществ, чем в очищенной.
В Тюменской области представили карту инвестиционных проектов, которая содержит данные примерно о 400 объектах. Документ заключает в себе сведения о площади построек, наличии инженерной и транспортной инфраструктуры, стоимости аренды или выкупа.
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила, что холодные напитки и мороженое в жару вредны для организма и могут вызвать воспалительные процессы в глотке и гортани.