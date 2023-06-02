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ABС: «законные контрмеры» — в Вашингтоне объявили, что прекращают предоставлять Москве данные о пусках МБР

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США в связи с приостановкой участия России в ДСНВ перестают передавать России телеметрические данные о запусках межконтинентальных баллистических ракет и прекратят обмен информацией о статусе или местонахождении ракет, передаёт ABC News. Впрочем, в Госдепартаменте США отметили, что предпринимаемые ими шаги могут быть обратимы, если Россия вернётся к соблюдению договора.
ABС: «законные контрмеры» — в Вашингтоне объявили, что прекращают предоставлять Москве данные о пусках МБР
АР

Администрация президента США Джо Байдена принимает ответные меры в связи с приостановкой Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, сообщает ABC News.

В четверг в Госдепартаменте объявили об отзыве виз российских ядерных инспекторов, отказе в рассмотрении заявок на новых наблюдателей и отмене стандартных разрешений на вхождение российских самолётов в воздушное пространство США. Кроме того, Вашингтон перестанет передавать Москве телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и прекратит обмен информацией о статусе или местонахождении ракет.
 
В Госдепе отметили, что предпримут эти шаги в ответ на «продолжающиеся нарушения» Россией ДСНВ, последнего договора о контроле над вооружениями, оставшегося между двумя странами. В ведомстве заявили, что их действия соответствуют международному праву из-за действий России.
 
«Соединённые Штаты привержены полному и взаимному выполнению нового договора СНВ. В соответствии с этим обязательством Соединённые Штаты приняли законные контрмеры в ответ на продолжающиеся нарушения Российской Федерацией ДСНВ», — гласит заявление.
 
Впрочем, в ведомстве отметили, что США продолжат уведомлять Россию о проведении испытательных пусков, подчеркнув, что предпринимаемые шаги могут быть обратимы, если Россия вернётся к соблюдению договора, пишет ABC News.
 
Там также заявили, что заблаговременно проинформировали Москву о контрмерах, а также сообщили, что Вашингтон заинтересован в сохранении договора. «Соединённые Штаты по-прежнему готовы конструктивно работать с Россией над возобновлением выполнения ДСНВ», — добавили в Госдепе.
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