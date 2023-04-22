AS: политика Байдена по продвижению отечественных комплектующих ставит в сложную ситуацию американских провайдеров

По мнению ряда экспертов, стремление администрации Байдена обязать провайдеров, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, покупать для развития инфраструктуры только комплектующие отечественного производства свидетельствует об ошибочной протекционистской политике. Ужесточение этих требований способно лишь усугубить текущие проблемы с поставками и затормозить модернизацию в сфере цифровых технологий, поскольку многие материалы для оптоволоконных кабелей поступают в США из-за границы, пишет The American Spectator.

Политика администрации президента США Джо Байдена, направленная на то, чтобы обязать провайдеров интернет-услуг перейти на комплектующие отечественного производства, была встречена скептически. Провайдеры опасаются, что требование покупать вместо иностранной только американскую продукцию для развития инфраструктуры принесёт им убытки, поскольку многие из необходимых материалов преимущественно выпускаются и поступают в США из-за рубежа, пишет в статье для The American Spectator Джонни Кампис — директор по телекоммуникационной политике американского Альянса по защите налогоплательщиков.

Президент Байден выдвинул лозунг «Покупай американское!» во время своего обращения к конгрессу в начале этого года, где речь шла про закон «Об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах», поясняется в статье. Он также подчеркнул, что этот лозунг был приоритетным для США ещё с 1933 года, однако предыдущие администрации «слишком долго» находили различные оговорки, позволяющие его обойти, и пользовались ими.



«Но больше так не будет. Сегодня вечером я также объявляю новые стандарты, согласно которым будет требоваться, чтобы все строительные материалы, используемые для федеральных инфраструктурных проектов, были произведены в Америке. Включая пиломатериалы, стекло, гипсокартон и оптоволоконные кабели американского производства», — заявил Байден.



В то же время эксперты предупреждают, что политика «Покупай американское!» способна нанести ущерб отечественным провайдерам, обеспечивающим широкополосный доступ в интернет. Требование администрации Байдена о том, чтобы провайдеры обязательно закупали и использовали комплектующие отечественного производства для развития инфраструктуры, свидетельствует об «ошибочной протекционистской политике», которая в итоге может лишь усугубить нынешние проблемы, касающиеся цепочки поставок, и затормозит усилия, направленные на модернизацию в сфере цифровых технологий, говорится в статье.



С одной стороны, теоретически на территории США производится достаточно оптоволоконных кабелей, чтобы можно было удовлетворить потребности в расширении широкополосной связи. По данным Ассоциации оптоволоконной широкополосной связи, в прошлом году в Америке было произведено около 72 млн миль кабеля. Фактически его было выпущено так много, что более одной трети этой продукции было экспортировано за рубеж, сообщает The American Spectator.



Однако сложность в том, что ещё одно требование нынешней политики заключается в том, что не менее 55% компонентов из состава комплектующих, используемых в федеральных строительных проектах, должны быть получены внутри страны. И здесь производители волоконно-оптических кабелей сталкиваются с серьёзной проблемой, поскольку готовый современный кабель включает в себя такие материалы, как алюминий, медь, стекло, пластик и сталь, многие из которых в основном выпускаются в других странах, поясняет автор.



Как считает генеральный директор компании Optical Business Network в составе Sterlite Technologies Ltd. Пол Аткинсон, хотя попытки Вашингтона стимулировать бизнесменов искать альтернативы местного производства являются вполне благородной идеей, однако на практике это приводит к некоторым серьёзным ограничениям. По его мнению, когда речь идёт об активном внедрении оптоволоконной связи, эти ограничения противоречат заявленным общим целям развития инфраструктуры.



При этом ситуация может ещё больше усугубиться, поскольку Байден утвердил новые правила, согласно которым к 2029 году требования относительно доли комплектующих отечественного производства будут постепенно увеличиваться и достигнут 75%, отмечается в статье. Между тем различное телекоммуникационное оборудование, такое как маршрутизаторы и коммутаторы, в настоящее время в основном выпускается за рубежом. Поэтому практически невозможно обеспечить быстрый интернет в сельских районах без использования электронных компонентов иностранного производства, отмечает автор.



Программа обеспечения доступа к широкополосной связи, в рамках которой запланировано подключить к сети около 30 млн американцев за счёт выделенного для этого бюджетного финансирования в размере $42,5 млрд, в результате также может оказаться под угрозой срыва, говорится в статье. Более того, лозунг «Покупай американское!» вызывает опасения и у представителей других отраслей.

В частности, генеральный директор Национальной ассоциации подрядчиков по коммунальным предприятиям США Дуг Карлсон обратился к конгрессу с призывом устранить нормативные барьеры, предупредив, что связанные с этим задержки с поставкой необходимых запчастей могут привести к задержке реализации важных проектов и к увеличению затрат. «Каждый проект должен реализовываться в соответствии с производственными стандартами, которые учитывают имеющиеся для данного проекта ресурсы, а также их доступность внутри страны», — подчеркнул он.



В то же время ещё есть надежда, что позиция Байдена по этому вопросу может несколько смягчиться, говорится в статье. Как сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей администрации, при определённых обстоятельствах, вероятно, будут предусмотрены также необходимые исключения из общих правил.



Однако конгресс должен пойти ещё дальше и отменить ограничительные требования, считает автор. По его мнению, хотя попытки Белого дома поддержать отечественное производство и обеспечить дополнительные рабочие места могут на первый взгляд показаться похвальными, однако американским провайдерам также необходимы твёрдые гарантии того, что они будут в состоянии купить любые материалы, которые им понадобятся, чтобы можно было продолжать расширять инфраструктуру и обеспечивать всё большему количеству американцев возможность высокоскоростного доступа в интернет в соответствии с прежними планами.