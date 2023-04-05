Guardian: Virgin Orbit Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit подала заявление о банкротстве и приступила к поиску покупателя на свои активы, передаёт The Guardian. Как отмечает издание, ранее компания пыталась найти финансирование для преодоления трудностей и даже сократила 85% персонала.

Американская аэрокосмическая компания Virgin Orbit, основанная миллиардером Ричардом Брэнсоном, подала заявление о банкротстве после того, как попытки найти финансирование для преодоления трудностей провалились, сообщает The Guardian.

Это произошло менее чем через неделю после того, как компания объявила о сокращении 85% персонала, оставив всего около 100 сотрудников для управления тем, что осталось от бизнеса. Американская компания будет искать покупателя на свои активы.

«Хотя мы приложили большие усилия для улучшения нашего финансового положения и привлечения дополнительного финансирования, в конечном итоге мы должны сделать то, что лучше для бизнеса», — заявил исполнительный директор компании Дэн Харт. По словам Харта, созданные компанией передовые технологии запуска заинтересуют покупателей.

К процедуре банкротства компания приступила через три месяца после неудачного запуска спутника с территории Великобритании. Неудачу там объяснили «аномалией», из-за которой ракета не смогла набрать необходимую высоту. Впоследствии Virgin Orbit приостановила работу и отправила сотрудников в увольнение в начале марта, пытаясь найти источники финансирования.

Хотя за последние четыре месяца Брэнсон вложил более $70 млн, чтобы помочь компании удержаться на плаву, отсутствие внешних инвесторов в конечном итоге вынудило компанию объявить о сокращении основной части персонала. Во вторник в Virgin Investments, которой принадлежит 75% Virgin Orbit, заявили, что предоставят компании $31,6 млн для продолжения работы, пока она пытается продать свои активы.

Харт выразил оптимизм относительно будущего компании при новом владельце. «Я уверен в том, что мы построили, и надеюсь на заключение сделки, которая подготовит нашу компанию и наши технологии к будущим возможностям и миссиям», — приводит The Guardian слова исполнительного директора.