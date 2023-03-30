Focus: Западу не стоит ввязываться с Россией в опасную игру ядерных угроз

На фоне боевых действий на Украине Запад должен расценивать заявления главы Кремля Владимира Путина о размещении оружия массового поражения в Белоруссии как угрозу, сообщает Focus. И НАТО нужно решительно осудить этот шаг, но не ввязываться с Москвой в опасную игру ядерного устрашения, иначе акцент обсуждения событий на Украине сместится именно на это, что напугает людей на Западе и ослабит поддержку Киева, объясняет автор статьи Александр Зорг.

Российский президент Владимир Путин объявил о планах по размещению своего ядерного оружия в Белоруссии, сообщает Focus. Признаки того, что это может произойти, проявлялись с самого начала боевых действий на Украине, отмечает автор статьи Александр Зорг, эксперт по вопросам ядерного устрашения из международного центра безопасности школы Hertie в Берлине. Белорусский президент Александр Лукашенко ещё осенью объявил о переоборудовании боевых самолётов Су-24 под оснащение оружием массового поражения. Впрочем, по имеющейся информации, Россия всё-таки задействовала для этих целей собственные бомбардировщики.

Схожие структуры системы ядерного устрашения есть и у НАТО, продолжает Focus. Например, в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. К тому же у союзников США есть свои собственные самолёты, способные нести ядерное оружие. Только в Турции за это отвечают исключительно американские бомбардировщики. Но так или иначе сброс может быть осуществлён только с разрешения главы Белого дома. Путин имеет такую же привилегию.

Так что на первый взгляд может сложиться впечатление, что мероприятия НАТО и России схожи, признаёт Зорге. Но с политической точки зрения есть большая разница. В рамках нынешней ситуации этот шаг Москвы должен быть воспринят как угроза, которая стройно вписывается в попытки ядерного устрашения Запада.

К тому же после окончания холодной войны количество ядерного оружия в странах — членах НАТО существенно сократилось. Путин же объявил о наращивании вооружения. Российские политики и СМИ нередко угрожают использованием оружия массового поражения, представляя военную помощь Запада Украине и санкции как экзистенциальную угрозу. Глава Кремля сам говорил, что в случае необходимости готов защищать страну с помощью ядерного оружия.

Пока что в НАТО не подают вида, что российские «бряцания оружием» их впечатлили. Схожим образом альянсу стоит отреагировать и на последние заявления Путина, советует автор. Ядерные угрозы могут оказаться успешными для главы Кремля, если акцент в обсуждении боевых действий на Украине сместится как раз на ядерные риски. Это напугает население западных стран — особенно в Западной Европе, — что может привести к ослаблению поддержки Украины. «Так что Западу стоит решительно осудить запланированное размещение, но не ввязываться в опасную игру ядерных угроз», — заключает Зорг.