Telegraph: «важная веха для энергетики» — в США провели успешное термоядерное испытание

Калифорнийские учёные достигли заметного прогресса в их поиске «зелёной» альтернативы ископаемому топливу. Они провели реакцию термоядерного синтеза, которая произвела такой большой объём энергии, что повредила исследовательское оборудование, сообщает The Daily Telegraph.

В Калифорнии американские правительственные учёные «совершили крупный прорыв» в их поиске экологически чистой энергии. Специалисты Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса провели реакцию термоядерного синтеза, которая произвела больше энергии, чем было поглощено топливом для её создания, сообщает The Daily Telegraph.

По словам издания, эти испытания — важная веха в стремлении США и других крупных экономик сократить использование ископаемого топлива, производящего углерод. Особенно на фоне «вызванного украинским конфликтом» энергетического кризиса, который усилил потребность в альтернативных источниках.

При вступлении в должность Джо Байден пообещал, что его администрация станет мировым лидером в гонке за развитие «зелёных» технологий. Не так давно президент США принял Закон о снижении инфляции, который предуматривает траты в размере $370 млрд на эти цели, напоминает The Daily Telegraph.

В августе прошлого года Ливерморская лаборатория объявила, что в результате реакции им удалось высвободить 1,3 мегаджоуля энергии. Это было примерно в пять раз больше 250 килоджоулей, поглощённых топливной капсулой.

Реакция производилась путём «бомбардировки» крошечного сгустка плазмы светом 192 лазеров в лаборатории Национального комплекса лазерных термоядерных реакций (NIF). Это объект стоимостью $3,5 млрд изначально создавался для испытаний ядерного оружия путём имитации взрывов, поясняет издание.

«Эти экстраординарные результаты NIF продвигают науку, которая необходима Национальному управлению ядерной безопасности для модернизации нашего ядерного оружия и производства, — хвастала в то время заместитель министра энергетики США Джилл Хруби. — Они также предлагают потенциальные новые направления исследований в области альтернативных источников энергии, которые могут помочь экономическому развитию и борьбе с изменением климата».

Несмотря на эти громкие заявления чиновницы, в результате летних опытов калифорнийским учёным не удалось достичь установленной NIF цели в 1,9 мегаджоуля. Тем не менее в последние несколько недель они смогли преодолеть этот порог, отмечает издание.

Сообщается, что последняя лазерная реакция произвела 2,5 мегаджоуля. Мощность, полученная при эксперименте, оказалась настолько огромной, что повредила часть диагностического оборудования. Лаборатория сдержанно прокомментировала результаты эксперимента, отметив лишь его успешность.

«Первоначальные диагностические данные свидетельствуют об ещё одном успешном эксперименте в Национальном комплексе лазерных термоядерных реакций, — говорится в сообщении исследователей. — Однако точный объём выработанной энергии всё ещё определяется, и пока мы не можем подтвердить, что он превышает пороговое значение».