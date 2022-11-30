Уже на линии сборки — NTD заглянул под капот нового «Москвича»

После двух десятков лет перерыва в российской столице вновь запустили производство автомобилей «Москвич». Как передаёт NTD, первой модели присвоили цифровой индекс 3. До нового года на заводе соберут 600 машин, 200 из них будут электрическими.

После двух десятков лет перерыва в российской столице вновь запустили производство автомобилей «Москвич». Сборка идёт на бывшем заводе «Рено». Первой модели присвоили цифровой индекс 3.

Новый «Москвич» представляет собой кроссовер. По размерам сопоставим с Kia Seltos. Базовой версии полагается атмосферный двигатель 1,6 литра мощностью 109 лошадиных сил. Также можно будет выбрать машину с турбомотором объёмом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Автомобиль оснащён шестью подушками безопасности, а также антиблокировочной системой и системой курсовой устойчивости, которых теперь нет в машинах Lada.

Под капотом повсюду видны наклейки с надписью JAC. По сути, «Москвич 3» — это перелицованная версия китайского кроссовера JAC JS4. Но официально об этом никто не говорит.

МАКСИМ КЛЮШКИН, руководитель проектов завода «Москвич»: У нас есть внешний партнёр, и наш внешний партнёр — КамАЗ. И также дальний партнёр у нас есть, с которым мы работаем и получаем от него наши компоненты.

Сборка на заводе идёт по простой технологии.

МАКСИМ КЛЮШКИН: Да, конечно, все думают, что мы здесь всего лишь наклеили шильдик. Но это совершенно не так. Это крупная узловая сборка — то, что у нас с вами за спиной. Автомобиль весь сюда приехал по крупным узлам, по деталям. Это передний модуль, задний модуль, выхлопная система, колёса и многие другие детали. И здесь, на этом конвейере он превращается в автомобиль.

До Нового года на заводе соберут 600 машин. 200 из них будут электрическими. В Москве продажи стартуют в январе, в других городах — в марте.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2022 года.