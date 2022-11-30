Уже на линии сборки — NTD заглянул под капот нового «Москвича»
После двух десятков лет перерыва в российской столице вновь запустили производство автомобилей «Москвич». Сборка идёт на бывшем заводе «Рено». Первой модели присвоили цифровой индекс 3.
Новый «Москвич» представляет собой кроссовер. По размерам сопоставим с Kia Seltos. Базовой версии полагается атмосферный двигатель 1,6 литра мощностью 109 лошадиных сил. Также можно будет выбрать машину с турбомотором объёмом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил.
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