SRF: Сербия и Косово нашли компромисс в споре об автомобильных номерах

Белград и Приштина достигли компромисса по вопросу автомобильных номерных знаков, заявил в Twitter верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Как сообщает швейцарский телеканал SRF, Сербия решила воздержаться от выдачи номерных знаков, связанных с косовскими городами, а Косово, в свою очередь, не будет настаивать на перерегистрации автомобилей со старыми сербскими номерами.
Сербия не признаёт Косово в качестве независимого государства и продолжает выдавать номерные знаки для косовских городов. В ответ Косово объявило старые сербские номера недействительными с 1 ноября. Однако теперь стороны нашли компромисс, отмечает швейцарский телеканал SRF.
До сих пор приходилось опасаться обострения напряжённости в этом конфликте. Например, с начала месяца многие сербские офицеры косовской полиции подали в отставку в знак протеста против нового постановления.
Теперь Сербия решила, что в будущем воздержится от выдачи номерных знаков, связанных с косовскими городами. В свою очередь, Косово не будет принимать никаких дальнейших мер по стимулированию перерегистрации автомобилей со старыми сербскими номерными знаками.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил в Twitter о достижении компромисса между двумя сторонами конфликта. Под наблюдением ЕС Косово и Сербия договорились о мерах по предотвращению дальнейшего роста напряжённости, благодаря усилиям переговорщиков, сообщает швейцарский телеканал.
Однако переговоры между сторонами ещё не завершены. Дальнейшие шаги будут обсуждаться в ближайшие дни.
Как отмечает SRF, правительство Косова планирует ввести штрафы за незаконные сербские номерные знаки. На севере Косова находятся многочисленные районы расселения сербов. Жители этих районов в основном используют сербские номерные знаки, которые теперь уже недействительны, поясняет телеканал. Впрочем, есть надежда, что урегулирование конфликта приведёт к ослаблению напряжённости в отношениях между Приштиной и Белградом, заключает SRF.
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