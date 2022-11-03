Der Tagesspiegel Оригинал

Tagesspiegel: «сидеть на двух стульях неудобно» — Германия приглашает Сербию в европейскую семью, но без России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Берлине прошёл саммит с участием лидеров стран Западных Балкан, сообщает Der Tagesspiegel. На нём было подписано три соглашения об углублении сотрудничества государств региона в сфере туризма и образования. Особое внимание было уделено отношениям Сербии и частично признанной республики Косово. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал их к урегулированию конфликта, подчеркнув, что все они — часть «европейской семьи».
Tagesspiegel: «сидеть на двух стульях неудобно» — Германия приглашает Сербию в европейскую семью, но без России
AP

Все шесть государств на Западных Балканах объединяет одно: в перспективе они хотят вступить в Евросоюз, пишет Der Tagesspiegel. Но на этом схожести во взглядах бывших югославских республик — Сербии, Косова, Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Албании — заканчиваются. И, чтобы изменить это, канцлер Германии Олаф Шольц пригласил лидеров этих стран на саммит в Берлине.

Самые непростые отношения сложились у Сербии и частично признанной республики Косово, продолжает немецкое издание. Это отчётливо показал недавний конфликт из-за автомобильных номеров. Со вторника в Косове действует запрет сербских регистрационных знаков, но сербское меньшинство не хочет их менять. Поначалу власти пригрозили денежными штрафами, но потом пошли на компромисс и ограничились предупреждениями.
 
Президент Сербии Александр Вучич уже годами проводит «политику лавирования» между ЕС и Россией, продолжает Der Tagesspiegel. Несмотря на то что с 2014 года Белград ведёт с Брюсселем переговоры о вступлении в ЕС, он также недавно заключил с Россией соглашение об углублении внешнеполитического сотрудничества. В Германии же призвали Сербию определиться в выборе между Евросоюзом и Россией. На фоне боевых действий на Украине Белграду «всё неудобнее сидеть на двух стульях», считают немецкие политики.
 
На саммите Шольц призвал Сербию и Косово к «нормализации отношений». Он выразил надежду, что им «удастся достичь взаимопонимания». Сейчас Германия и Франция работают над планом по урегулированию конфликта между ними, отмечает издание. В заключении встречи в Берлине были подписаны три соглашения. Одно из них позволит жителям западнобалканских стран передвигаться по региону с помощью только одного паспорта. Другие два приведут к совместному признанию дипломов о среднем профессиональном и высшем образовании.
 
После саммита Шольц подчеркнул, что Сербия, Косово, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина, а также Албания — это «часть европейской семьи». Он также заявил, что, помимо подписания трёх соглашений, страны в регионе договорились и об углублении сотрудничества в сфере энергетики. Та поддержка, которую Германия и ЕС оказывают региону, — это также сигнал России, которая пытается нарастить в нём своё влияние, отмечает издание. Но ни одна из западнобалканских стран не может рассчитывать на вступление в ЕС в ближайшем будущем, так как в них всё ещё не соблюдены правовые стандарты ЕС. Именно поэтому так важен план по созданию совместного экономического пространства, который государства также обсуждают, заключает Der Tagesspiegel. 
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источник
Der Tagesspiegel Германия Европа
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