France info: последний бак перед повышением цен — французские водители ринулись на заправки за день до отмены скидки на топливо
Наполнить последний бак перед повышением цен. Возле этой автозаправки вблизи Нанта растёт очередь из автомобилистов. Все они приехали в последний раз воспользоваться скидкой на топливо.
АВТОМОБИЛИСТ: Все хотят сэкономить, поэтому мы все делаем одно и то же.
АВТОМОБИЛИСТКА: Экономия около двадцати евро за бак бензина — это заметно.
ВТОРАЯ АВТОМОБИЛИСТКА: Мы хотели бы, чтобы это продолжилось, но, в конечном счёте мы прекрасно понимаем, что бесконечно это длиться не может.
Со среды правительственная скидка на топливо снизится с тридцати до десяти евроцентов за литр, а скидка дистрибьютора Total Eregries —с двадцати до десяти евроцентов за литр. Поэтому по всей Франции на заправках толчея и всё больший дефицит. Тринадцать процентов АЗС сегодня остались совсем без топлива. Как эта станция в пригороде Парижа, где профессиональным водителям не удаётся наполнить бак.
ВОДИТЕЛЬ: Я потратил больше часа, чтобы добраться до заправки. Приезжаешь в четыре утра — очередь! Приезжаешь в двенадцать — очередь! Всегда очередь! И когда объявляют, что сегодня последний день скидки, люди бегут закупаться.
ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ: Я водитель такси, и я полностью завишу от этой работы. Нет топлива — нет работы.
ТРЕТИЙ ВОДИТЕЛЬ: На больших проспектах многие АЗС закрыты. Вон там дальше то же самое, ничего нет. Мне повезло, я заправился утром, и у меня ещё есть бензин запасе. Но, к сожалению, это продолжается, мучения продолжаются.
Этим автомобилистам в Тулузе повезло больше. На их заправку топливо подвезли. Но окончание действия правительственной скидки внушает беспокойство, ведь через два дня цены должны взлететь.
МУЖЧИНА: Действительно, они не могут вводить такие скидки круглый год, но было неплохо, если бы они продолжили.
ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Придётся или платить больше, или ездить на машине меньше.
Последние оставшиеся скидки в десять евроцентов от правительства и компании Total исчезнут окончательно с первого января 2023 года.
Дата выхода в эфир: 15 ноября 2022 года
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