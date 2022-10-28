Atlantico: Европу ждёт рецессия, а Америка уйдёт в «эволюционный отрыв»
Надвигающаяся в Европе рецессия будет более значительной, чем в Соединённых Штатах, особенно с учётом энергетического кризиса. Как рассказал экономист Александр Делег в интервью atlantico.fr, на протяжении 30-40 лет Европа имела производство на уровне 80% американского ВВП, однако подобно американцам, ставшим жертвами кризиса 2000-х годов, европейцы столкнулись с кризисом еврозоны. Но возрождение европейской экономики шло намного медленнее. Таким образом, разрыв между США и Европой начал увеличиваться.
«В настоящее время мы находимся в ситуации, когда кризис объясняется энергетическими проблемами. Он оказывает асимметричное влияние на Европу и США. Соединённые Штаты в значительной степени самодостаточны в области энергетических потребностей. Благодаря сжиженному природному газу у них есть возможность прибегнуть к экспорту и стать гораздо более важными поставщиками для Европейского союза. Возник перекос. Ситуация в США становится намного лучше, чем в Европе, столкнувшейся с проблемами производства электроэнергии», — пояснил эксперт.
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