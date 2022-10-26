ERR: стоимость чашки кофе в ЕС выросла за год почти на 17%

Согласно данным Евростата, в августе 2022 года чашка кофе в Евросоюзе в среднем стоила почти на 17% дороже, чем год назад. Как пишет ERR, больше всего из ингредиентов напитка подорожал сахар, также повысились цены на кофейные зёрна и молоко.

В августе 2022 года чашка кофе в Евросоюзе в среднем стоила на 16,9% дороже, чем год назад. Как пишет ERR, об этом свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза.

Больше всего из ингредиентов напитка за год подорожал сахар: в Польше — в два раза, в Эстонии — на 81,2%, в Латвии — на 58,3%, в Болгарии — на 44,9%, на Кипре — на 43,2%. Кофейные зёрна больше всего подорожали в Финляндии — на 43,6%, далее идёт Литва — 39,9%, Швеция — 36,7%, Эстония — 36,4% и Венгрия — 34,3%.

В Литве свежее молоко подорожало на 50,2%, в Хорватии — на 41,2%, в Эстонии — на 38,9%, в Германии — на 30,6%, а в Венгрии — на 30,1%.

Самый высокий годовой прирост цен на обезжиренное молоко среди стран — членов ЕС в августе 2022 года был зафиксирован в Венгрии (51,7%), Литве (46,8%), Хорватии (43,5%), Чехии (43,3%) и Латвии (40,1%).