Welt: пищевая промышленность Германии предостерегает о возможном продовольственном дефиците

Пищевая промышленность переживает самый тяжёлый кризис с окончания Второй мировой войны, а в продовольственном снабжении Германии может возникнуть заметный дефицит, предостерегают производители замороженных и свежих продуктов в открытом письме. Они обращаются к правительству с просьбой о безотлагательной помощи, потому что многие предприятия не справляются с высокими расходами на электроэнергию и готовятся к остановке производства и возможному банкротству, сообщает немецкая газета Die Welt.

Производители замороженных и свежих продуктов в Германии предупреждают о скорой остановке производства в пищевой промышленности в связи с высокими ценами на энергоносители и требуют государственной помощи, сообщает немецкая газета Die Welt.

«Существует угроза значительного дефицита поставок ежедневного продовольственного снабжения для населения Германии. Ситуация более чем серьёзная», — говорится в открытом письме отрасли, адресованном канцлеру Олафу Шольцу, министру экономики Роберту Хабеку и министру продовольствия Джему Оздемиру.

«Предприятия сейчас опасаются скорой остановки производственных линий и закрытия центров холодной логистики для распределения продуктов питания. Некоторые даже уже готовятся к возможному банкротству», — отмечают представители отрасли. Это связано с тем, что прибыль уменьшается с каждым днём, а ситуация с ликвидностью становится всё более напряжённой. «Без одной минуты двенадцать», — так описывается нынешнее положение дел в открытом письме.

Как поясняет издание, причина в резко возросших ценах на электроэнергию и газ, которые особенно сильно бьют по производителям замороженных продуктов и свежей продукции. «В данный момент пищевая промышленность переживает самый тяжёлый кризис с окончания Второй мировой войны», — говорится в письме, которое было инициировано Немецким институтом замороженных продуктов DTI и Ассоциацией немецких компаний холодного хранения и холодной логистики VDKL, а также подписано пятью другими отраслевыми ассоциациями пищевой промышленности.

К ним относятся Немецкая ассоциация мясной промышленности, Немецкая ассоциация рыбной промышленности и Немецкая ассоциация торговли фруктами. Они жалуются на отсутствие финансовой поддержки для производителей замороженных продуктов, для холодильных складов и логистических компаний.

По мнению отраслевых ассоциаций, это уже сейчас может быстро привести к пустым полкам в супермаркетах и дискаунтерах. «Действуйте сейчас — иначе холодильники и морозильники для населения Германии скоро останутся пустыми», — сказано в обращении.

Индустрия замороженных продуктов уже давно готовится к кризисным сценариям, сообщила корреспонденту Die Welt управляющий директор DTI Сабина Айхнер. «Ситуация напряжённая, предел загрузки достигнут, поэтому в случае чрезвычайной ситуации компаниям придётся сократить ассортимент», — подчеркнула она.

По словам главы DTI Сабины Айхнер, причиной, по которой отрасль прибегла к открытому письму, стало отсутствие реакции Министерства продовольствия и сельского хозяйства на другие воззвания о помощи от ассоциаций всей пищевой промышленности, которая является пятым по величине промышленным сектором в Германии с оборотом €186 млрд и 638 тыс. сотрудников в почти 6200 компаниях. «Министр Оздемир, очевидно, примирился с тем, что компании банкротятся, — заключает Айхнер. — Потребность велика, но нас никто не слушает».

И действительно, подобные обвинения звучат и из других областей отрасли, пишет Die Welt. Между тем, политики должны быть очень заинтересованы в конкурентоспособной пищевой промышленности Германии, говорят производители. «Невозможно регулировать всё исключительно на социально-политическом уровне, — подчёркивает Айхнер. — Помощь должна предоставляться гораздо раньше, чтобы проблемы вообще не возникали и чтобы уровень инфляции не был таким высоким».

«Из-за стремительно растущих цен на энергоносители многие немецкие производители продуктов питания оказались припёрты к стенке, — сообщает Петер Феллер, заместитель исполнительного директора Федерации немецкой пищевой и питьевой промышленности. — Им необходима масштабная помощь, чтобы иметь возможность в принципе продолжать производство».

Ситуация особенно острая, потому что потенциал экономии в значительной степени исчерпан, отмечают представители отрасли в открытом письме ассоциаций. «Энергоёмкие компании в своих интересах за последние годы уже в целом достигли максимальной энергоэффективности», — подчёркивается в открытом письме.

Кроме того, бремя высоких цен на энергоносители сейчас является главной, но далеко не единственной проблемой. «К этому добавляются нарушенные цепочки поставок, нехватка персонала и сырья, — цитирует Die Welt открытое письмо отрасли. — Компании больше не могут компенсировать этот огромный рост затрат за счёт экономии или пропорционального увеличения отпускных цен».