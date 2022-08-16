Independent: нехватка продовольствия вынуждает благотворительные фонды Великобритании отказывать нуждающимся

Рушится сеть продовольственной помощи нуждающимся в Великобритании, пишет The Independent. Из-за резкого роста числа посетителей благотворительные продовольственные фонды практически остались без продуктов питания. В связи с этим они уже уменьшают пакеты продуктовых наборов, и в ряде фондов уже начали отказывать нуждающимся.

В британских продовольственных фондах заканчиваются запасы, при этом поток людей, которым нужна помощь, не прекращается. Некоторые благотворительные организации были вынуждены отказывать нуждающимся семьям. Представители фондов рассказали The Independent, что этим летом у них закончилась еда и им пришлось уменьшить размер пакетов с продуктами, а также вести неприятные разговоры о том, следует ли ограничивать количество людей, которым они могут помочь. Независимая сеть продовольственной помощи, которая состоит из 550 фондов продовольствия по всей Великобритании, заявила, что сеть социальной защиты «рушится» из-за продолжающегося роста числа людей, обращающихся к ним за помощью, пишет The Independent.

Представители благотворительной организации Trussell Trust, которая управляет сетью из более чем 1300 продовольственных фондов, заявили, что в связи с ростом спроса они столкнулись с дефицитом еды и призвали правительство незамедлительно увеличить социальные выплаты, чтобы больше людей могли позволить себе предметы первой необходимости. Коалиция из 70 благотворительных организаций призвала власти более чем вдвое увеличить уровень экстренной поддержки малообеспеченных семей, чтобы предотвратить надвигающуюся «катастрофу» этой зимой. Стремительный взлёт инфляции привёл к росту счетов за еду, газ и электроэнергию, а осенью ожидается, что средние счета за топливо для домашних хозяйств вырастут почти до £3600 в октябре и более чем до £4200 в январе, а к апрелю следующего года могут превысить £5000, сообщает The Independent.

По материалам The Independent, сотрудники продовольственных фондов столкнулись с дилеммой: либо сокращать объёмы гумпомощи, либо ограничивать её количество. Доктор Наоми Мейнард, директор альянса продовольственных благотворительных организаций Feeding Liverpool, заявила: «Мы наблюдаем это по всему городу — продовольственные фонды сокращают объёмы еды или количество рабочих часов. Жизненно необходимо, чтобы правительство до октября выплатило деньги людям, иначе фонды не смогут справиться с таким ростом спроса».

Издание отмечает, что представители фондов жалуются на сокращение пожертвований на 50%. Это объясняется тем, что донорам из среднего класса приходится затягивать пояса, чтобы самим не попасть в тяжёлую ситуацию. Согласно последнему опросу, проведённому независимой сетью продовольственной помощи в мае, четыре из пяти продовольственных фондов испытывают трудности с поставками еды из-за сокращения пожертвований.

В воскресенье группа из 70 благотворительных организаций и аналитических центров призвала правительство как минимум вдвое увеличить прожиточный минимум для нуждающихся семей. Министр финансов Риши Сунак заявил, что рассмотрит вопрос дополнительных выплат в случае своей победы в борьбе за лидерство партии консерваторов. Его соперница Лиз Трасс и фаворит на пост премьер-министра страны ещё не сделала никаких заявлений по этому поводу, сообщает The Independent.