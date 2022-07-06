Guardian: «сокрушительный удар» по Джонсону — главы Минфина и Минздрава Великобритании подали в отставку

Во вторник о своей отставке по этическим соображениям объявили две ключевые фигуры кабинета премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — канцлер Казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид, пишет The Guardian. Вслед за отставкой Сунак и Джавида об уходе со своих постов объявили ещё несколько членов Консервативной партии, занимавших более низкие должности.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава Министерства здравоохранения Саджид Джавид во вторник с разницей в несколько минут подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает The Guardian. Издание называет это «сокрушительным ударом» не только по авторитету Джонсона, но и по его позициям в качестве главы правительства.

Вскоре после публикации министрами прошений об отставке премьер попытался укрепить свой авторитет, поспешив объявить о новых назначениях. Надим Захави стал канцлером казначейства, а Стив Барклай — министром здравоохранения. Однако подобные попытки восстановить имидж британцам показались неубедительными, так как вскоре после назначений стало известно о том, что Захави угрожал уволиться, если не получит должность главы Минфина вместо министра иностранных дел Лиз Трасс.

Как отмечает издание, на следующей неделе состоятся выборы в исполнительный комитет парламентского Комитета 1922 года. Это, как ожидается, укрепит ряды противников Джонсона, надеющихся объявить ему ещё один вотум недоверия. Парламентарии, выступающие за отставку премьера, надеются что комитет Консервативной партии изменит правила, позволив провести повторное голосование по вопросу вотума недоверия до начала летних каникул в парламенте 21 июля, что на данный момент противоречит правилам.

При этом Джавид и Сунак считаются основными потенциальными претендентами на пост премьер-министра. Оба политика указали на то, что не могут продолжать быть членами правительства под руководством Джонсона по этическим соображениям.

В своем заявлении об отставке Сунак указал на наличие различий во взглядах на управление экономикой между ним и премьер-министром. Он также отметил, что общественность ожидает, что правительство будет работать «должным образом, компетентно и с серьёзностью». «Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что эти стандарты достойны того, чтобы за них бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку», — добавил бывший канцлер.

Джавид, в свою очередь, заявил, что голосование по вотуму недоверия, состоявшееся в июне, показало, что множество членов Консервативной партии согласны с британской общественностью в том, что правительство больше не пользуется популярностью и не является компетентным. По мнению политика, тогда настал момент для смены курса. «Однако я с сожалением должен сказать, что мне ясно, что ситуация не изменится под вашим руководством — и поэтому вы потеряли и моё доверие», — добавил Джавид, обратившись к Джонсону.

Вслед за отставкой Сунака и Джавида об уходе со своих постов объявили ещё несколько членов Консервативной партии, в том числе генеральный солиситор Англии и Уэльса Алекс Чок, личный секретарь министра по делам Северной Ирландии Джонатан Гуллис и заместитель председателя партии Бим Афолами.

«Я чувствую, что слишком долго мы были сосредоточены на решении репутационных проблем, а не на работе для народа этой страны и расширении возможностей для всех. Именно по этой причине я не могу больше работать в вашем правительстве», — приводит The Guardian слова Гуллиса.

Один из видных представителей консерваторов лорд Хеселтайн заявил, что, по его мнению, Джонсон не сможет оправиться от нынешнего кризиса, сравнив сложившуюся ситуацию с отставкой бывшего министра иностранных дел Великобритании Джеффри Хау, что, как считается, ускорило отставку бывшего премьера Маргарет Тэтчер. По слова лорда Хеселтайна, в Соединённом Королевстве и во всём мире известно, что Джонсон «говорит всё, что ему выгодно, независимо от того, правда это или нет».

К отставке Джонсона среди прочих призвали бывший министр по делам брексита Дэвид Фрост, бывший торговый посланник в Марокко Эндрю Мюррисон и бывший личный секретарь министра здравоохранения Сакиб Бхатти. Во вторник всё большее число членов парламента от консерваторов, включая тех, кто ранее поддерживал Джонсона, заявляли, что скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера стал для них последней каплей.

Как напоминает издание, Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в одном из общественных заведений Лондона. При этом, по словам бывшего постоянного секретаря Министерства иностранных дел Саймона Макдональда, Джонсон был проинформирован о расследовании о домогательствах в британском парламенте в отношении Пинчера в 2019 году. Это противоречит заявлениям Даунинг-стрит о том, что премьер не знал о «конкретных» претензиях к Пинчеру до того, как тот уволился на прошлой неделе на фоне новых обвинений.