SRF: Швейцария блокирует поставку своих вооружений Украине

Власти Швейцарии не разрешили Дании поставить Украине 20 БТР швейцарского производства, пишет SRF. Издание напоминает, что ранее Швейцария также запретила Германии поставлять Украине боеприпасы для ЗСУ «Гепард»: свой курс в Берне объясняют нейтральным статусом, а также законом, запрещающим поставлять оружие в страны, где идёт вооружённый конфликт.
Правительство Дании выразило намерение передать Украине 20 БТР швейцарского производства Piranha III, сообщает SRF. Как пишет издание, датские власти попросили соответствующее разрешение у государственного секретариата Швейцарии по экономике — однако получили отрицательный ответ.
Без согласия швейцарских властей передача Украине бронетехники невозможна, пишет SRF. Покупая у Швейцарии бронетранспортёры, датская сторона обязалась передавать их третьим сторонам лишь после согласования с Берном.
Издание напоминает, что в апреле Швейцария уже отказала Германии в передаче на Украину швейцарских боеприпасов для ЗСУ «Гепард». Своё решение швейцарские власти объяснили нейтральным статусом Швейцарии, а также законом о военной технике, запрещающим поставки вооружений в страны, где идёт военный конфликт.
Как пишет SRF, пока неясно, будет ли Швейцария и дальше придерживаться такой политики. Давление на страну извне нарастает: кроме того, есть сведения, что Германия намерена убедить Берн изменить своё мнение с помощью лазеек в законе о военной технике.
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