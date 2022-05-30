Independent: упёрлись в потолок — десятки тысяч бедных британцев не смогут поднять доходы из-за лимита соцвыплат

Несмотря на рост соцвыплат на 10%, более 120 тыс. домохозяйств в Великобритании могут упустить возможность поднять свой уровень доходов из-за нынешнего лимита на помощь подобного рода, пишет The Independent. При этом, как отмечают эксперты, в наибольшей степени от этой ситуации пострадают семьи с маленькими детьми, что может сказаться на их дальнейшем развитии.

Десятки тысяч беднейших семей Великобритании могут упустить возможность в значительной степени поднять свой уровень доходов в следующем году в рамках пакета помощи в размере £15 млрд, призванного уменьшить бытовые расходы. Причиной этого может стать действующий лимит на социальные пособия, пишет The Independent.

По словам министра финансов Великобритании Риши Сунака, начиная с апреля размер пособий вырастет на целых 10%, однако более 120 тыс. домохозяйств не смогут ими воспользоваться, если британские министры не повысят лимит на сумму госпомощи, которую могут получить британцы.

В этом контексте ряд экспертов предупредил правительство, что, если оно не предпримет на этом направлении никаких шагов, немалое количество семей, у многих из которых есть дети в возрасте до пяти лет, достигнут лимита соцвыплат.

Заместитель директора Института финансовых исследований Карл Эммерсон отметил по этому поводу, что если правительство хочет увеличить пособия таким образом, чтобы те не отставали от растущей инфляции, то «их предельный размер почти наверняка следует увеличить, чтобы отразить нынешние условия».

Исполнительный директор благотворительной организации Child Poverty Action Group Элисон Гарнхэм заявила, что приветствует заявление Сунака о том, что некоторые категории британцев получат единовременную выплату в размере £650. «Однако в долгосрочной перспективе по мере роста цен эти семьи застрянут в ловушке этого лимита, оказавшись в безвыходном положении», — добавила она.

Во время пандемии коронавируса лимит соцвыплат не поднимали, хотя правительство и увеличило размер единой социальной выплаты — одной из форм финансовой помощи — на £20 в неделю. Однако из-за наличия лимита многие домохозяйства столкнулись с ситуацией, когда большую часть прибавки у них сразу же удержали.

На данный момент лимит на социальные пособия составляет £20 тыс. в год или £13,4 тыс. для одиноких взрослых без детей. В Большом Лондоне действует несколько более высокий лимит в размере £23 тыс. в год или £15,41 тыс. для одиноких взрослых без детей.

Между тем, хотя большинство субсидий привязаны к уровню инфляции, сам лимит соцвыплат не повышался с 2016 года.

По словам Эммерсон, учитывая, что с введением единых социальных выплат власти фактически полностью перекроили систему соцобеспечения, она «не уверена, какой лимит на пособия вообще нужно устанавливать».

Child Poverty Action Group предупредила, что в большинстве пострадавших от этой ситуации семей есть дети в возрасте до пяти лет. «Сейчас на кону стоит их развитие и их будущее», — отметила Гарнхэм, добавив, что отмена лимита способна одним махом вывести из нищеты около 50 тыс. детей.