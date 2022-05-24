ZDF Оригинал

ZDF: немецкие школы оказались не готовы к новому учебному году в условиях пандемии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Немецкие школы не готовы к проведению нового учебного года в условиях возможной новой волны пандемии, пишет ZDF, ссылаясь на мнение председателя объединения немецких школ Хайнц-Петера Мидингера. По словам Мидингера, учебные заведения не оснащены должным для дистанционного обучения. Кроме того, до сих пор нет законного основания для введения обязательного ношения масок в школьных помещениях.
ZDF: немецкие школы оказались не готовы к новому учебному году в условиях пандемии
AP
По мнению немецкого объединения учителей, необходимо уже сейчас принимать подготовительные меры для начала учебного года в свете продолжающейся пандемии коронавируса, пишет ZDF. По мнению председателя объединения Хайнц-Петера Мидингера, правительство ФРГ вновь уделяет недостаточно внимания проблеме обеспечения безопасности школьных занятий.
 
Мидингер призвал сделать всё для того, чтобы обеспечить работу школ и не переводить учеников на дистанционное обучение, однако отметил необходимость двойной стратегии: «тем не менее необходимо обеспечить школы необходимым оборудованием, для того чтобы дистанционное обучение функционировало».
 
При этом на данный момент нет законного основания для введения обязательного ношения масок в школах, отмечает Мидингер. По его мнению, такая мера необходима.
 
«Никто не может исключить, что во время новой осенней волны вновь потребуется вводить дистанционное обучение», — приводит ZDF слова Мидингера. При этом, по его мнению, обеспечение школ быстрым интернет-соединением проходило не так интенсивно, как нужно. Мидингер также отметил нехватку профессиональной IT-поддержки школ, а также недостаточный уровень дополнительного обучения учителей. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ZDF Германия Европа
теги
Германия коронавирус образование школа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров