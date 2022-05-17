Guardian: многие школы Англии в настолько аварийном состоянии, что представляют угрозу для жизни

Высокопоставленные чиновники Министерства образования Великобритании за последние шесть недель уже дважды били тревогу по поводу плачевного состояния многих школ Англии, которые представляют угрозу для жизни учащихся, пишет The Guardian. Официальные лица уже призвали Минфин Британии выделить на ремонт школ дополнительно несколько миллиардов фунтов, говорится в статье.
Многие школьные здания в Англии сейчас находятся в настолько аварийном состоянии, что представляют «риск для жизни», пишет The Guardian со ссылкой на внутренние правительственные документы.
Из электронных писем, которые были отправлены высокопоставленными чиновниками, работающими на министра образования Великобритании Надхима Захави, видно, что за последние шесть недель они уже дважды били тревогу по этому поводу.
Из этой же электронной переписки видно, что Министерство образования Британии борется с Минфином за ₤13 млрд, которые доступны в результате недавних реформ высшего образования и которые теперь можно потратить на ремонт школ.
Чиновники призвали Министерство финансов в срочном порядке выделить дополнительные средства для увеличения количества проектов по восстановлению школ с 50 до более чем 300 в год.
Как отмечает The Guardian, впервые проблему ухудшающегося состояния школьных зданий высокопоставленные чиновники упомянули 30 марта в рамках еженедельного доклада Министерства образования британскому правительству.
Появление этой информации окажет огромное давление как на британское правительство, так и на Министерство финансов, вынуждая их направить дополнительные миллиарды на обеспечение безопасности школ и учащихся, в то время как они уже столкнулись с призывами помочь миллионам людей с низким уровнем доходов пережить кризис резкого роста стоимости жизни, сообщается в статье.
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