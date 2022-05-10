Le Monde: Пушкин, Достоевский и Зеленский — во французских книжных всплеск интереса к российским и украинским авторам

В последние недели в книжных магазинах Франции повысился спрос на произведения русских и украинских писателей, а также книги, помогающие разобраться в истоках конфликта между двумя странами, пишет Le Monde. В этом контексте издатели планируют выпуск новых работ украинских авторов и готовят к публикации биографии Владимира Зеленского, сообщает издание.

В последние недели все сочинения Достоевского, похоже, перебрались с полок на витрины французских книжных магазинов, пишет Le Monde. То же произошло и с произведениями Толстого, Гоголя, Булгакова, Гроссмана, Пушкина, а также современных русских и украинских писателей, отмечает издание. Продавцы книг говорят о живом интересе клиентов к этому региону в контексте конфликта между Россией и Украиной.

Читатели книжного магазина Globe на бульваре Бомарше в Париже «просят книги, которые помогут понять», — рассказывает владелица Наталья Тюрина. Как напоминает газета, до падения Берлинской стены этот магазин принадлежал советскому правительству. Новая хозяйка всерьёз относится к составлению витрины рекомендуемых книг и в первую очередь выставляет труды заслуженных французских экспертов и журналистов на тему взаимоотношений двух стран. Среди них она особо выделяет бестселлер адвоката Филипа Сэндса «Восточно-Западная улица» — его рассказ о поиске следов родных в опустошённом нацистами Львове.

Помимо интереса к классике, сотрудница магазина Аделина Фролова отмечает увлечение двумя книгами. Это сатирический роман 90-х годов украинского писателя Андрея Куркова «Пикник на льду» и геополитический детектив корреспондента газеты Le Monde Бенуа Виткина «Донбасс». Кроме прочего, издатели отмечают интерес к работам независимых российских журналистов, таких как Анна Политковская.

В планах издательских домов выпуск большего числа книг украинских авторов, но спешки в этом вопросе не наблюдается, пишет газета. «Мы выполняем основательную, качественную работу, речь не идёт о том, чтобы провалиться в дыру текущих событий», — подчёркивает представитель издательского бизнеса.

Дел у издателей прибавилось: они вновь выпускают тексты, оставшиеся незамеченными до начала конфликта, или заказывают книги специалистам. Притом что биографий президента России Владимира Путина издано много, на французском языке до сегодняшнего дня не выходило ни одной книги о его украинском коллеге Владимире Зеленском. Теперь этот пробел заполнен. Ожидается выход сразу двух работ на эту тему. В издательстве Grasset 11 мая выйдет книга «За Украину» за авторством самого Зеленского, составленная из выступлений украинского президента с момента обострения конфликта. А 19 мая в издательстве Robert Laffont выйдет работа репортёров Стефана Сиохана и Режи Генте «Владимир Зеленский: в голове героя».