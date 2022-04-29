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Guardian: Великобритания отправит тысячи военных на учения в Восточной Европе

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Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания планирует направить около восьми тысяч военнослужащих для участия в масштабных учениях на территории Восточной Европы, направленных на борьбу «с российской агрессией», сообщает The Guardian. Кроме того, летом планируется перебросить туда несколько десятков танков для совместных действий в координации с НАТО и Объединёнными экспедиционными силами, говорится в статье.
Guardian: Великобритания отправит тысячи военных на учения в Восточной Европе
AP

Несколько тысяч военнослужащих британской армии примут участие в учениях, которые планируется провести вскоре по всей Восточной Европе для «борьбы с российской агрессией», пишет The Guardian. Кроме того, десятки британских танков будут переброшены этим летом в другие страны Европы — от Финляндии до Северной Македонии, сообщается в статье. 

К ним присоединятся также десятки тысяч военнослужащих из других стран НАТО и альянса Объединёных экспедиционных сил, в состав которых также входят Финляндия и Швеция. Это будет одно из крупнейших развёртываний сил НАТО в Европе со времён холодной войны, отмечается в статье. 

Предполагается, что в период с апреля по июнь этого года численность британских сил на территории континентальной Европы достигнет пика: в общей сложности туда будет отправлено около восьми тысяч британских военнослужащих. Министерство обороны Великобритании заявило в этой связи, что такие меры планировались давно, однако после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля было принято решение усилить перебрасываемый контингент.  

«Безопасность Европы сейчас важна как никогда. В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнёрами из НАТО и Объединённых экспедиционных сил в знак демонстрации солидарности и силы в рамках одного из крупнейших совместных развёртываний со времён холодной войны», — подчеркнул британский министр обороны Бен Уоллес. 

Подразделения из состава британского бронетанкового полка также разворачиваются совместно с бронетанковой бригадой Финляндии на территории этой страны, которая имеет сухопутную границу с Россией протяжёностью около 830 миль, сообщается в статье. Кроме того, в Польше проводятся совместные учения с американскими войсками, пишет The Guardian. 

Командующий британской полевой армией генерал-лейтенант Ральф Вуддис подчеркнул, что Великобритания таким способом «вносит значительный вклад в защиту Европы и сдерживание российской агрессии». По его мнению, выдающиеся масштабы развёртывания британских сил в сочетании с их профессионализмом, подготовкой и манёвренностью имеют «основополагающее значение» для европейской обороны.  

Планируется, что операция под кодовым названием Exercise Hedgehog («Учения Ёж») стартует в мае этого года. В ней примут участие британские войска, которые будут проводить учения на эстонско-латвийской границе вместе с 18-тысячным контингентом военнослужащих из других стран альянса, в том числе французскими и датскими войсками, в рамках усиленного передового присутствия НАТО под руководством Великобритании, сообщается в статье. 

Заявление о том, что Великобритания проведёт крупномасштабные учения в Европе, прозвучало вскоре после того, как президент России Владимир Путин упомянул о возможных ударах по целям на Западе и предупредил о «молниеносном» возмездии, если европейские страны вмешаются в дела Украины, отмечает The Guardian. 

Кроме того, Лондон на этой неделе усилил давление на международной арене, требуя от союзников оказать более активную поддержку Украине, говорится в статье. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в своём недавнем выступлении призвала «удвоить ставки», включая наращивание поставок тяжёлого вооружения, а также потребовала вытеснить российские войска со всей территории Украины и восстановить её границы, существовавшие до 2014 года, пишет The Guardian. 

Глава британской дипломатии также назвала президента России Владимира Путина «отпетым мошенником», который не обращает внимания на общепринятые международные нормы, и призвала союзников к более активным действиям, чтобы ему противостоять. «Некоторые утверждают, что мы не должны предоставлять тяжёлое вооружение, опасаясь спровоцировать что-то худшее. Но я считаю, что бездействие было бы величайшей провокацией. Сейчас время проявить мужество, а не осторожность», — подчеркнула Уоллес.

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источник
Guardian Великобритания Европа
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