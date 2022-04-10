WP: правозащитники предостерегли США от принятия закона о продаже активов россиян

Американский союз защиты гражданских свобод помешали конгрессу США об изъятии активов российских предпринимателей, попавших под санкции, передаёт The Washington Post. В правозащитной организации предупредили, что законопроект создавал перспективу того, что попавшие в санкционный список россияне могли выиграть в суде, который мог признать закон или даже санкции неконституционными.

Одна из крупнейших правозащитных организаций США предупредила законодателей страны о том, что представленная ими инициатива о конфискации активов россиян с целью их продажи и передачи средств Украине противоречит американской Конституции, сообщает The Washington Post.

Как стало известно изданию, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) способствовал отклонению законопроекта, который позволил бы администрации президента Джо Байдена ликвидировать активы российских олигархов и передать вырученные средства Украине.

В правозащитной организации заявили законодателям, что подобные меры могут противоречить нормам американской Конституции. «Представители союза предупредили, что меры, вероятно, будут отменены судебной ветвью власти, если будут реализованы в той форме, в которой предложены: это даст России возможность для пропагандистской победы над Соединёнными Штатами», — сказано в материале.

Как отмечает издание, законопроект, авторами которого являются члены палаты представителей конгресса США Том Малиновски и Джо Уилсон, позволил бы администрации Байдена конфисковать имущество стоимостью более $5 млн, принадлежащее россиянам, против которых правительство США ввело санкции. Согласно законопроекту, эти активы могли бы быть проданы за наличные деньги, которые в дальнейшем предполагалось передать Украине в качестве гуманитарной помощи. При этом предполагается, что сумма этих средств может исчисляться миллиардами долларов.

Во вторник вечером законодатели проголосовали за «значительное ослабление» законопроекта, который стал резолюцией. Вероятно, будет создана целевая группа, которая даст администрации Байдена 60 дней на «определение конституционных механизмов», с помощью которых президент сможет конфисковать активы, после чего законодатели смогут вынести новое законодательное предложение.

По словам источников издания, возражения Американского союза защиты гражданских свобод против законопроекта подогрели существующие опасения среди некоторых членов комитета по иностранным делам палаты представителей. Сторонники законопроекта заявили, что намерены решить проблему в пересмотренной версии законопроекта.

«Этот законопроект был настолько неконституционным, что создавал перспективу того, что попавший под санкции гражданин России мог выиграть в американском суде, который, скорее всего, признал бы неконституционными и закон, и санкции», — заявил в интервью представитель ACLU Кристофер Андерс.

Как сообщает The Washington Post, борьба за законопроект может представлять собой первую часть более широких дебатов о том, что делать со значительными суммами активов российских олигархов, которые, как ожидается, будут конфискованы американскими и европейскими официальными лицами в ответ на спецоперацию России на Украине.

По данным Национального бюро экономических исследований от 2017 года, российские миллиардеры хранят на зарубежных оффшорных счетах примерно столько же финансовых средств, сколько на счетах в России у всего населения страны. Как правило, американские санкции просто замораживают активы лица, находящегося под санкциями. Обычно для того, чтобы правительство могло конфисковать активы и продать их, требуется решение суда о совершении преступления.

Однако Малиновский и Уилсон заявили, что ускоренный подход к этому процессу оправдан в связи с событиями на Украине. Их законопроект предоставил бы Байдену новые односторонние полномочия по ликвидации и продаже активов российских олигархов — полномочия, которые, по словам экспертов, обычно доступны президенту только в случае объявления войны. Тем не менее пятая поправка Конституции США гласит, что никто не может быть «лишён жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры».