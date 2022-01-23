Welt: маникюр в музее, стрижка в филармонии — культурные учреждения Нидерландов протестуют против коронавирусных ограничений
Маникюр в одном из самых знаменитых музеев Амстердама или новая причёска прямо на сцене концертного зала. Это не новое веяние в бьюти-индустрии, а протест против строгих мер по борьбе с коронавирусом.
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