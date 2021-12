SRF: Брюссель снова подаёт иск против Польши — финансовые санкции не за горами

Спор между ЕС и Польшей обостряется, сообщает швейцарский телеканал SRF. Брюссель предпринимает юридические шаги в рамках так называемой процедуры нарушения правил ЕС. Далее возможен новый иск в Европейский суд и, наконец, финансовые санкции в отношении Варшавы.

По версии Еврокомиссии, решения Конституционного суда Польши нарушают, среди прочего, принцип верховенства закона и единообразного применения права ЕС, а также непреложность решений Европейского суда. Кроме того, ведомство в Брюсселе выразило значительные сомнения в независимости и беспристрастности Конституционного суда.

Предпосылкой для такого решения стало, в частности, постановление Конституционного суда от начала октября, согласно которому части законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши, поясняет телеканал. Это ставит под сомнение фундамент европейского правового сообщества. Уже в июле польский суд постановил, что применение временных постановлений Европейского суда, касающихся судебной системы страны, несовместимо с конституцией Польши. После этого решения по всей стране прошли масштабные митинги за то, чтобы Польша осталась в Евросоюзе.

С точки зрения Еврокомиссии, Польша с таким решением суда нарушает фундаментальные основания Европейского союза. Если возбуждённый сейчас процесс придёт к такому же выводу, возможны и финансовые санкции в отношении Польши, сообщили в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии по этому поводу написала в своём аккаунте в Twitter о значительной обеспокоенности решениями польского Конституционного суда, а также напомнила, что Евросоюз — это сообщество ценностей и законов, и его важнейший приоритет состоит в том, чтобы гарантировать защиту прав польских граждан.

Deeply concerned by the ruling of the Polish Constitutional Tribunal.



EU is a community of values & laws. We will uphold the founding principles of the EU's legal order.



Our utmost priority is to ensure that the rights of Polish citizens are protected.https://t.co/QcL2K0vltj

