От настоящей курицы не отличить — корреспондент NBC News попробовал на вкус будущее мясной промышленности

Уже сегодня мясное производство не успевает за спросом, и, как предупреждают эксперты, в будущем в мире может оказаться недостаточно земли и воды, чтобы разводить так много животных. Как передаёт NBC News, одна американская компания придумала своё решение — быстро и гуманно выращивать любое мясо в лаборатории. По словам корреспондента, продегустрировавшего экспериментальный продукт, от настоящей курицы не отличить.

В этом году главные блюда праздничного стола, будь то индейка на День благодарения или традиционный рождественский окорок, обойдутся дороже. В краткосрочной перспективе основная причина заключается в перебоях в цепочках поставок. Но если говорить о перспективе долгосрочной, дело в том, что производители мясной продукции попросту не успевают за нашим спросом.

По оценкам Организации объединённых наций, только в следующем десятилетии уровень потребления мясных продуктов по всему миру вырастет на 14 процентов. И учёные предупреждают: велика вероятность того, что у нас не окажется достаточно земли или воды, чтобы разводить животных, которые могли бы всех обеспечить мясом.

ДЖЕЙКОБ УОРД, корреспондент NBC News в сфере технологий: Именно поэтому всё это здесь может стать скотоводческой фермой будущего. Это производство компании Upside, которая может выращивать внушительные объёмы мяса из крошечного образца тканей настоящего животного.

ДЖЕЙКОБ УОРД (В интервью.): Перед приездом сюда я скорее думал, что это какое-то ненастоящее мясо. Но вы с такой позицией не согласны.

УМА ВАЛЕТИ, гендиректор и основатель компании Upside Foods: Абсолютно не согласен. Но я полностью понимаю, почему вы так говорите, ведь такого продукта до этого на рынке никогда не было. Мы, как люди, всегда считали, что мясо равно убитому животному.

Ума Валети был кардиологом. Он занимался вопросом искусственного выращивания сердечной мышечной ткани для пациентов, которые сталкивались с проблемами с сердцем. Но потом Валети понял, что с помощью такой же технологии можно выращивать всевозможные виды мяса. Он нашёл инвесторов и эту лабораторию в городке Эмеривилл, штат Калифорния. И вот что из этого получилось.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Что не так с курятиной и прочим мясом птицы, которое поступает к нам на стол с обычных ферм?

УМА ВАЛЕТИ: Мясо всем нравится, и это прекрасно. Но у нас нет места, чтобы разводить так много животных. К тому же чтобы разводить столько животных, их придётся выращивать в чрезвычайно тяжёлых условиях. А это создаёт угрозу пандемий, возникновения заболеваний вследствие заражения людей каким-нибудь патогеном от животных или прочих рисков для здоровья.

Кроме того, в лабораторных условиях мясо выращивается куда быстрее.

УМА ВАЛЕТИ: Для того чтобы вырастить корову и отправить её на убой как молодняк, требуется два года. Для свиней этот процесс занимает около года, и три месяца — для куриц. Мы же можем вырастить мясо за две недели. Коровы, курицы, свиньи, утки, индейки, рыба — всё это можно вырастить в течение двух недель.

Чтобы это сделать, они используют «лучшие белковые хиты».

УМА ВАЛЕТИ: Мы можем произвести самые разнообразные комбинации. Вы ведь сами отбираете лучшие клетки, которые обеспечат желаемый вкус, собираете их вместе и выращиваете только их. Так что вариаций может быть бесконечно много.

Но чтобы искусственно выращенное мясо сумело оказать реальное влияние на глобальный рынок, прежде всего его создателям необходимо убедить мясоедов по всему миру, что это действительно мясо.

УМА ВАЛЕТИ: Мы не ждём, что оно всем сразу понравится. Но мне кажется, есть достаточно людей, которые могут его полюбить, чтобы оно смогло начать приобретать вес в мире продуктов питания.

Но помимо этого, им также понадобится получить одобрение федеральных надзорных органов, которые до сих пор не приняли окончательное решение, и пройти тот же процесс контроля качества, что и обычное мясо.

Я подписал соглашение, что отказываюсь от претензий, когда буду пробовать экспериментальный продукт, и компания подключила своих экспертов, чтобы те приготовили мне курицу. Как только это мясо оказалось на раскалённой сковороде, на нём образовалась золотистая корочка — как на обычной курице. Да и на запах оно тоже было как курица.

ДЖЕЙКОБ УОРД: Я заметил, как вы тут добавили свои изысканные соусы, но я попытаюсь зацепить кусочек «чистой курицы». Ого! Действительно ощущается реакция Майяра*, чувствуется карамелизация сахаров на корочке. Да, здорово. Мясо ещё и довольно нежное для того, что было создано как куриная грудка. А потом ещё вот это основное послевкусие. Да уж. Я так бы и не понял. Если бы купил это в магазине и не прочитал, что написано мелким шрифтом, был бы уверен, что когда-то на этом куске мяса были перья.

Джейк Уорд, NBC News.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2021 года.

* Реакция Майяра — это химическая реакция, которая происходит между аминокислотами и сахарами в процессе нагревания, в том числе при жарке мяса (прим. ИноТВ).