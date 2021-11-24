CNBC: забастовки по всей Америке — рабочие добиваются улучшения условий труда

В США работники самых разных отраслей выходят на забастовки, передаёт CNBC. По словам аналитика Дэвида Мэдленда, десятки лет интересы корпораций были на первом месте, а теперь, на фоне рекордно низкой безработицы и нехватки трудовых ресурсов, рабочие пользуются возможностью улучшить своё положение.

По Америке прокатывается волна забастовок: рабочие выражают недовольство зарплатами и условиями труда. Сегодня забастовку объявили работники питания в аэропорту Финикса. Та же история в Филадельфии, где работники отеля Wyndham вчера не вышли на работу. А только на прошлой неделе рабочие John Deere’s заключили соглашение после месяца пикетов.



Но будут ли эти забастовки иметь долгосрочный эффект? Таким вопросом задался автор статьи в Newsweek. Заголовок гласит: «Рабочие поднимаются по всей стране. Америке пора прислушаться». Автор этой статьи — Дэвид Мэдленд, старший научный сотрудник либеральной аналитической организации «Центр американского прогресса».



Дэвид, спасибо, что сегодня вы с нами. Большая волна забастовок! Почему сейчас? И как долго, по вашему мнению, это будет продолжаться?



ДЭВИД МЭДЛЕНД, старший научный сотрудник Центра американского прогресса: Думаю, мы видим это сейчас по двум причинам. Во-первых, давние проблемы с экономикой. Десятилетиями зарплаты и льготы были недостаточными. Плохие графики и тому подобное. А затем ковидная экономика действительно раздавила многих рабочих, заставила их работать невероятно напряжённо или в опасной обстановке — при этом они видели, как их корпорации получают рекордные прибыли.



Итак, рабочие раздосадованы. Но сейчас у них есть ещё и сила, потому что рынок труда очень плотный. Так что рабочие стремятся компенсировать потерянное время, когда они не продвигались вперёд. Они хотят воспользоваться этой возможностью улучшить условия своей работы.



Поговорим об этом подробнее. Вы говорите, решение проблемы нехватки рабочих заключается в повышении качества рабочих мест. Что вы имеете в виду?



ДЭВИД МЭДЛЕНД: Я имею в виду целый ряд вещей. Сейчас слишком мало рабочих мест с хорошими зарплатами, льготами, карьерным ростом и безопасностью. И что нам нужно, так это, в частности, прямые действия рабочих, какие мы видим сейчас. Попытки вести с нанимателем переговоры о повышении зарплат.



Но, по-моему, за последние 30—40 лет в экономике произошёл перекос в сторону корпораций, не в интересах рабочих. Так что нам нужна политика, способствующая тому, чтобы придать больше веса интересам рабочих. Такие вещи, как закон «Отстроим заново лучше прежнего», сделка по инфраструктуре, способствующая созданию многочисленных рабочих мест, но также предусматривающая стандарты качества этих рабочих мест.



Кроме того, политика, облегчающая, например, вступление работников в профсоюзы. При нынешней ситуации это практически невозможно, несмотря на то что больше половины работников говорят, что хотели бы вступить в профсоюз, лишь шесть процентов сейчас состоят в профсоюзах.



Мы видим, что сейчас у рабочих большая сила. Но как по-вашему, надолго ли это? Или мы можем вернуться к прежней ситуации, когда преимущество у бизнеса?



ДЭВИД МЭДЛЕНД: Думаю, мы увидим продолжение этих забастовок на фоне невероятно низкой безработицы. Но за последние 40 лет у нас было всего несколько лет с таким плотным рынком труда. Я не ожидаю, что это будет продолжаться длительное время, если только мы не изменим расстановку сил различными способами. Не только за счёт плотного рынка труда, но и политикой, в большей степени отражающей интересы рабочих.



Ясно. Спасибо, что уделили нам время сегодня, Дэвид.



Дата выхода в эфир 22 октября 2021 года.