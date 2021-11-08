WSJ: американские компании снижают требования по найму на фоне сокращения рынка труда

Многие предприятия в США упрощают процесс набора новых сотрудников, пишет The Wall Street Journal: они не требуют справки о высшем образовании, не проверяют биографии и так далее. Причина заключается в сокращении рынка труда: сейчас количество вакансий превышает количество кандидатов, что вынуждает компании снижать требования по квалификации.

Американские компании упрощают процесс найма новых сотрудников, сообщает The Wall Street Journal. В некоторых фирмах теперь не требуют справки об оценках в университете, а также не проводят проверку биографии.

Как пишет издание, компании пытаются найти способы найти больше сотрудников в условиях, когда количество вакансий на рынке превышает количество кандидатов. Вполне возможно, что такая ситуация приведёт к глобальному переосмыслению процесса найма на работу и позволит миллионам людей претендовать на должности, которые раньше были им недоступны, отмечает The Wall Street Journal.

Согласно данным статистики, американские компании за октябрь наняли 531 тысячу новых сотрудников. При этом уровень безработицы сократился с 4,8% до 4,6%. По мнению аналитиков из EMSI Burning Glass, в последующие пять лет американские компании наймут 1,4 млн человек без высшего образования, в случае если тенденция на снижение требований по квалификации продолжится. Статистические данные говорят о том, что в январе 2019 года справку о высшем образовании требовали 42% работодателей, а сентябре 2021 года — 26%.

Среди экспертов нет единого мнения в отношении того, будет ли эта тенденция долгосрочной, пишет издание. Некоторые аналитики считают, что рынок труда, сократившийся из-за пандемии, уже не восстановится до своего прежнего уровня.

По мнению вице-президента центра образования и рабочей силы торговой палаты США Джейсона Тизко, оптимальным решением сложившейся ситуации стало бы обращение компаний к ранее отвергнутым кандидатам. Также отмечается, что компаниям, снижающим уровень требуемой квалификации, возможно, придётся тратить больше времени на обучение сотрудников.