Детская комната и вечеринки — WSJ дал советы, как вернуть сотрудников в офис

После долгого периода удалённой работы из-за пандемии многие сотрудники не хотят возвращаться в офис. The Wall Street Journal предлагает руководителям действовать не с помощью принуждения, а пойти на хитрости: например, устроить для семейных сотрудников детские комнаты, организовать поводы и места для общения с коллегами, наполнить кухню вкусными закусками, повысить качество техники и расходных материалов.

Спустя полтора года после начала пандемии многие сотрудники, которые работали в удалённом формате, не хотят возвращаться в офис. Они успели перестроить график своей семьи, свой дом и свои личные приоритеты. Судя по данным опросов общественного мнения, они желали бы теперь хотя бы три дня в неделю работать из дома.

Но многие руководители хотят видеть сотрудников снова в офисе, хотя бы несколько раз в неделю. Они могут, конечно, действовать принуждением, но тогда сотрудники будут мало мотивированы. Так что The Wall Street Journal предлагает применять хитрость и даёт советы, как заманить сотрудников в офис.

Самое простое — напомнить людям, что офис может им предложить по сравнению с домом. Например, хороший принтер, удобный рабочий стол, стабильный интернет — в офисе есть люди, чья работа состоит в том, чтобы следить за этим.

Но издание предлагает продумать целую стратегию, и первым делом руководитель должен задать себе вопрос: почему сотрудники не хотят возвращаться? Главная причина, как показывают опросы, — забота о здоровье. Поэтому начальству важно объяснить, какими средствами будет обеспечиваться безопасность сотрудников: вакцинация, расширенное пространство, улучшенная вентиляция, процедура санитарной обработки и так далее.

Часто сотрудников заботит дорога до офиса — можно предложить им плавающий график и субсидии на транспорт. Если проблема в офисном дресс-коде, можно его облегчить. Если работники переживают, с кем оставить ребёнка, то можно организовать детскую комнату при офисе или разделить рабочий день, чтобы человек мог забрать ребёнка из школы и доработать дома. Автор статьи признаёт, что некоторые из предлагаемых нововведений могут быть затратными, но зато они эффективны, уверяет он.

Далее боссу нужно сделать так, чтобы люди сами хотели вернуться. Возможно, стоит реорганизовать работу так, чтобы вместо задач, которые можно выполнять в одиночку, появилось больше коллегиальных дел, таких как стратегическое планирование, мозговой штурм. Плюс приоритет стоит отдать проектам, требующим креативности, интеллектуальной вовлечённости, чтобы выполнять их было весело.

При этом самим руководителям автор статьи предлагает как можно больше времени проводить с командой. «Время, проведённое с боссом, — это большой стимул для возвращения в офис, особенно для тех сотрудников, кого наняли, когда офис был закрыт», — считает автор статьи.

Но всё же отдельную радость сотрудникам доставит общение с коллегами: от легкой беседы в комнате отдыха до встречи в небольших переговорных с удобными креслами, в ходе которой можно решить вопросы, требующие нескольких писем и звонков на удалёнке. Автор статьи даже советует не устраивать тишины в офисе, поскольку работу, требующую сосредоточенности, можно выполнить и дома, а в офисе, наоборот, нужно общаться.

Кроме того, автор статьи предлагает руководителям делать так, чтобы сотрудники могли оставаться в офисе после работы, общаться. В частности, он советует наполнить кухню закусками, заказывать еду в офис. «Чем больше времени ваши сотрудники тратят на общение, тем больше они реинвестируют в дружбу с коллегами и тем больше они будут хотеть вернуться в офис».

Наконец, автор статьи советует начальникам проявить щедрость и не только позволять сотрудникам пользоваться оргтехникой в нерабочих целях, но и улучшить качество техники и расходных материалов вроде того же крема в уборных. Плюс можно сделать акцент на техе недостатках, которые имеет работа из дома, например мешающие дети, а также то, что у многих удалённая работа сопряжена с переработками и выгоранием. Многие опрошенные говорили, что офис помогает им провести границу между работой и домом. Так что можно им предложить, чтобы после ухода из офиса их никто не беспокоил по рабочим вопросам.

Большинство компаний рассчитывают, что к середине 2022 года менее половины их сотрудников будет работать удалённо. Но при этом они не ждут, что все будут работать в офисе, отмечает The Wall Street Journal.